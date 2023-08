Mamadou Koulibaly s'est exprimé sur la situation au Gabon. Pour l'ancien président du Parlement ivoirien, les victimes du putsch sont l'opposition et les électeurs qui ont œuvré pour le changement par la voie des urnes.

Mamadou Koulibaly désigne les victimes du coup d'Etat au Gabon

Au Gabon, le 30 août sera marqué dans l'histoire. Ce jour, le président Ali Bongo, fraîchement réélu pour un 3e mandat à la tête du pays a été renversé par l’armée. Réunis au sein du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI), des officiers ont pris le pouvoir et annulé les élections. Ils ont dissous toutes les institutions et maintenu le couvre-feu.

Si ce putsch est salué par les populations, le professeur Mamadou Koulibaly lui se montre très réservé. Pour cette figure politique ivoirienne, « les seules victimes de ce qui se déroule sous nos yeux sont l'opposition gabonaise et ses électeurs qui se voient ainsi voler leur victoire obtenue dans les urnes ».

Dans une réaction sur le réseau social X mercredi peu après le putsch, l'ancien cadre du FPI de Laurent Gbagbo a demandé aux putschistes gabonais de poursuivre la compilation des résultats afin de proclamer le vrai vainqueur de la présidentielle du 26 août.

« Les militaires qui ont entre leurs mains les responsables du Conseil Gabonais des Élections n'ont qu'à leur demander de donner les vrais résultats issus des PV et des urnes et pour les transmettre à la Cour Constitutionnelle. Ils n'ont qu'à demander à la Cour Constitutionnelle de faire respecter la constitution et de proclamer les vrais résultats », a-t-il proposé.