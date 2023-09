Ligue des champions 2023 - 2024 : tirage au sort de la phase de groupes

La cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 s'est déroulée jeudi 31 août à Monaco. Ainsi, les différentes équipes qui participent à cette compétition connaissent leurs adversaires.

Le tirage au sort complet de la Ligue des champions 2023-2024

La Ligue des champions est de retour après environs deux mois de vacances pour les joueurs. Après la dernière finale remportée par Manchester City face à l’Inter Milan, les amoureux du cuir rond vont renouer avec l'habitude des matchs. Et avec le tirage au sort, on note de très belles affiches pour la phase de groupes avec de grands clubs qui s'affronteront déjà en poule.

Au terme de cette cérémonie du tirage au sort, on est tenté de qualifier le groupe de Paris Saint-Germain (PSG) comme étant celui de la mort. En effet, les parisiens sont tombés sur du colosse pour la phase de groupes de cette saison 2023-2024 de la ligue des champions. Luis Enrique et ses poulains se retrouvent dans la même poule que le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle.

Le groupe C, celui du Real Madrid, semble mieux avantager les madrilènes mais attention aux allemands de l'Union Berlin qui peuvent déjouer tous les pronostics et créer la surprise. Le SSC Napoli et le SC Braga sont les deux autres clubs restants du groupe.

À noter que la C1 comporte 32 équipes étalées en 4 chapeaux qui sont repartis dans un tableau de 8 groupes de 4.

Le tirage au sort complet de la phase de groupes

Groupe A :

Bayern Munich



Manchester United

FC Copenhague

Galatasaray

Groupe B :

Séville FC



Arsenal

PSV Eindhoven

RC Lens

Groupe C :

SSC Napoli



Real Madrid

SC Braga

Union Berlin

Groupe D :

SL Benfica



Inter Milan

RB Salzbourg

Real Sociedad

Groupe E :

Feyenoord Rotterdam



Atlético de Madrid

SS Lazio

Celtic Glasgow

Groupe F :

Paris Saint-Germain



Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

Groupe G :

Manchester City



RB Leipzig

Étoile Rouge de Belgrade

Young Boys de Berne

Groupe H :

FC Barcelone



FC Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Antwerp