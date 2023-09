Élections municipales et régionales : Grand vainqueur, le RHDP en toute maîtrise avant 2025

Les résultats des élections municipales et régionales du 2 septembre sont connus. Les chiffres de la commission électorale indépendante donnent pour le vainqueur, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Côte d'Ivoire : vainqueur des élections locales, le RHDP en toute maîtrise avant 2025

Le 2 septembre 2023, plus de huit millions d'électeurs Ivoiriens étaient appelés aux urnes pour les élections municipales et régionales. À l’issue de ces élections, on connaît désormais le poids des trois grands politiques en lice. Selon les chiffres de la commission électorale indépendante, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est arrivé en tête des résultats.

Le parti présidentiel a remporté 123 communes sur les 201 du pays et 25 régions sur les 31. Le RHDP confirme ainsi sa domination sur l'échiquier politique national ivoirien et envoie un message clair avant la présidentielle de 2025.

Le PDCI-RDA, deuxième force politique, a remporté 22 communes dont Cocody, Yamoussoukro et Daoukro, fief de feu Henri Konan Bédié. Le plus vieux parti politique du pays s'empare également de trois régions.

Le PPA-CI de Laurent Gbagbo est crédité de 2 communes et d'une région. En coalition, le PDCI-RDA et le PPA-CI ont remporté 10 municipalités et une région. L'Union républicaine pour la démocratie de Danièle Boni Claverie remporte une commune. De leurs côtés, les candidats indépendants font un score honorable et gagnent 41 communes et une région.

Ces résultats issus de ces élections viennent confirmer la domination de l'échiquier politique national par le RHDP. Un signal fort pour l'élection présidentielle de 2025.