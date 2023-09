Cameroun : Lady Ponce porte plainte contre Coco Argentée

Le showbiz camerounais est de nouveau secoué par un clash entre les artistes Lady Ponce et Coco Argentée. La première citée a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux de son pays.

Lady Ponce et Coco Argentée vont régler leur différend devant le tribunal

Les deux chanteuses camerounaises Lady Ponce et Coco Argentée ne sont pas des amies les plus intimes dans l’univers de la musique au Cameroun. Régulièrement les stars du bikutsi se lancent des piques sur les réseaux sociaux. Elles ont maintes fois enterré la hache de guerre. Mais, récemment encore, la hache de guerre a été déterrée.

Chacune des chanteuses a remis le couvert des clashs sur les réseaux sociaux. C’est Coco Argentée qui la première a accusé dans un live sur sa page Facebook Lady Ponce de l’avoir évincée de plusieurs spectacles auxquels elle avait déjà donné son accord de principe. La "go galaxie" qui est restée silencieuse pendant un certain temps, vient de réagir.

La réaction de Lady Ponce sera légale et elle a décidé de porter plainte contre Coco Argentée devant le tribunal le 19 septembre 2023. Elle a même publié le contenu intégral de sa plainte. ‘’Dame NTYAME MEKOULOU Céline Edwige Corine alias « Coco Argentée » née le 13 août 1982 à Mbandjock Haute Sanaga Cameroun, artiste musicienne demeurant à Yaoundé (…) d’avoir à se trouver et comparaître à l’audience et par devant le Tribunal de première Instance de Yaoundé Centre administratif statuant en matière correctionnelle, à l’audience des citations directes le 19/09/2023 à 07 heures 30 minutes précises et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de justice de ladite ville’’, a-t-elle écrit.

Les fans et les observateurs de l’industrie musicale attendent avec impatience le dénouement de cette affaire. Le tribunal devra examiner attentivement les preuves et les témoignages présentés par les deux célébrités. Cette affaire entre Lady Ponce et Coco Argentée met en lumière les tensions qui peuvent exister dans le monde du showbiz, où la compétition et les rivalités sont souvent présentes.