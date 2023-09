CAN 2023 (Q) : la Côte d'Ivoire s'offre le Lesotho pour son dernier match

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont affronté les Likuena (Les Crocodiles) de Lesotho samedi 09 septembre au Stade Laurent Pokou de San Pedro. Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, les poulains de Jean-Louis Gasset ont remporté la victoire par un score de 1 but à 0.

CAN 2023 : la Côte d'Ivoire bat le Lesotho en dernier match des éliminatoires

Tenus en échec (0-0) au match aller, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont bien pris leur revanche face aux Likuena (Les Crocodiles) du Lesotho. Déjà qualifiés pour la CAN 2023 qu'ils joueront à domicile, Sebastien Haller et ses coéquipiers n'ont véritablement pas montré de grandes choses face à une sélection largement inférieure, même s'ils ont globalement dominé la partie.

Auteurs d'une belle entame qui leur a d'ailleurs permis d'ouvrir le score grâce à une frappe de Ibrahim Sangaré, bien aidé par la main pas assez ferme du gardien (16e), les ivoiriens n'ont pas pu doubler la mise jusqu'au au coup de sifflet final. Une performance acceptable même s'il leur a manqué de réalisme devant les buts, à quelques mois de la grande échéance à la maison.

Selon le sélectionneur, avec le jeu développé par ses poulains, le score devrait être plus lourd mais le plus difficile en football, c'est de marquer. « Aujourd’hui, nous nous sommes créés de nombreuses occasions de but qui nous auraient permis de marquer deux ou trois buts. Le gardien a sorti de belles balles, il y a eu aussi le poteau. Mais c’est cela aussi le football », a fait savoir Jean-Louis Gasset avant de rassurer que son staff et lui vont travailler sur les petits détails afin d'être plus poignant devant les cages adverses.

Avec ce score (1-0), les Éléphants de Côte d'Ivoire déjà qualifiés car étant pays hôte de la CAN 2023, sont 2eme du groupe H avec 10 points derrière la Zambie (12 points). En outre, un second rendez-vous attend les Eléphants lors de cette trêve internationale. Ils vont affronter les Aigles du Mali en match amical le mardi 12 septembre sur la pelouse du stade Alassane Ouattara à Ebimpé, le plus grand stade du pays qui a une capacité de 60.000 places.