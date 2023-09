Le Club des amis de Porteo Group célèbre sa sortie officielle en honorant dix de ses membres

Le Club des amis de Portéo Group (CAPG), une entreprise spécialisée dans le BTP et les travaux publics, a organisé sa sortie officielle dans la commune de Cocody dans le but de renforcer les liens qui unissent ses membres autour des valeurs fondamentales de la société.

Le Club des amis de Porteo Group fait sa sortie officielle et récompense 10 de ses membres

La journée a débuté par un discours d'ouverture prononcé par le président du CAGP, Paul César Ehouman Bolou.

Ce discours a mis en avant les objectifs de la sortie. Le président a rappelé les valeurs fondamentales du groupe et a encouragé tous les membres à participer activement aux activités.

Pour le président, il s’agit de faire connaitre le groupe Porteo, ses réalisations et ses performances. Mais également, a-t-il ajouté, de créer des opportunités d’emplois et de faire du réseautage en faveur des membres du CAPG. Il ambitionne aussi fidéliser les populations par l’entremise du slogan : ‘’plus qu’une famille, une communauté de destin’’.

L'un des moments forts de la journée a été la cérémonie de remise de récompenses à 10 membres du CAPG qui se sont particulièrement distingués dans leur engagement pendant le jeu concours organisé à leur intention .

L'événement s'est conclu par un discours de remerciements de la part de Jean Baptiste N’Guessan au nom des récipiendaires, qui a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux initiateurs. En outre, il a indiqué leur désir de fraterniser avec Porteo Group. «Nous avons un intérêt certain pour le groupe Porteo et le Club . Merci pour la fraternité et bon vent au Club des amis», a-t-il conclu.

Achille Ama