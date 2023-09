La ligue des champions de retour avec le choc PSG vs Dortmund de Haller ce jour

La ligue des champions européennes de football reprend de plus belle. La saison 2023-2024 de cette compétition démarre dans la soirée de ce mardi 19 septembre avec de très belles affiches.

Reprise de la ligue des champions, le programme de la journée du mardi

La coupe aux grandes oreilles, saison 2023-2024, reprend ce mardi 19 septembre 2023. Ainsi huit (08) rencontres sont programmées pour ce mardi 19 septembre 2023 avec le choc du groupe F, PSG vs Dortmund.

Même si pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont courbé l'échine lors de leur rencontre en Ligue1 week-end dernier, ils doivent tout faire pour bien démarrer leur entrée en lice dans cette compétition. Et pour réussir cette opération, les nouvelles recrues sont également à la disposition du coach Luis Enrique qui pourrait installer une attaque 100% française avec Mbappé, Kolo Muani et Dembélé.

Toutefois, cette rencontre sera bien animée au regard de la qualité de joueurs qui se trouvent des deux côtés. Les visiteurs portés par un certain Sébastien Haller, ne viendront pas faire piètre figure. L'ivoirien en baisse de forme depuis un moment avec Dortmound, va donc profiter de cette confrontation pour désillusionner les gens.

À noter que dans la soirée du mardi, le champion en titre, Manchester City reçoit l’Etoile Rouge de Belgrade. D'autres affiches comme : Milan vs Newcastle, Young Boys vs RB Leipzig, Barcelone vs Anvers, Fetnord vs Celtic, Shaktar vs Porto ; sont également à découvrir.

Le programme de la 1ère journée de la ligue des champions ce mardi

17h45 (GMT +1)

Milan vs Newcastle

Young Boys vs RB Leipzig

20h:00 (GMT+1)

Barcelone vs Royal Anvers

Feyenoord vs Celtic

Lazio vs Atlético Madrid

Manchester City vs Étoile Rouge

PSG vs Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk vs Porto