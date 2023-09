Gabon : tête à tête entre le général Brice Oligui Nguema et l'opposant Jean Ping

Au Gabon, le président de la Transition, le général Brice Oligui Nguema a reçu le leader de la Coalition pour la nouvelle république et opposant au régime d'Ali Bongo Ondimba, Jean Ping au palais du Bord mer. Cette rencontre a eu lieu jeudi 21 septembre 2023

Gabon : le général Brice Oligui Nguema et l'opposant Jean Ping ont échangé

L'ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2016, Jean Ping a rencontré le président de la Transition Brice Oligui Nguema. En effet, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations ouvertes à l’ensemble de la classe politique que le chef de l'Etat a entamé juste au lendemain de sa prise du pouvoir. Les deux personnalités ont donc eu un échange sur processus de la transition afin de trouver la bonne formule pour redresser le pays.

Au sortir de ce tête-à-tête, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions - CTRI a tenu à exprimer sa gratitude à l'ancien président de la commission de l'union africaine. « Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion de rencontrer M. Jean Ping avec qui j’ai échangé sur les mesures essentielles prises par le CTRI, dans le but de réorganiser notre pays. Je tiens à remercier M. Jean Ping pour son soutien et sa disponibilité », a fait savoir le nouvel homme fort du Gabon.

De son côté, leader de la Coalition pour la nouvelle république a salué l'humilité du président de la Transition et l'a encouragé dans les réformes tout en exprimant son entière disponibilité à contribuer au besoin, à la bonne marche de ce processus.