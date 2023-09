Niger : les ex-ministres Abdou Rabiou et Kalla Moutari en prison

Les anciens ministres Abdou Rabiou et Kalla Moutari en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt après leur interpellation à la suite du coup d'État du 26 juillet.

Niger : Abdou Rabiou et Kalla Moutari placés sous mandat de dépôt

Abdou Rabiou et Kalla Moutari ont connu le même sort que Sani Mahamadou Issoufou, Ahmat Jidoud et Hama Adamou Souley. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et sont actuellement détenu à Birnin Gaouré et à la prison civile de Say.

Abdou Rabiou était ministre du Plan sous le régime de Mohamed Bazoum. Quant à Kalla Moutari, il était ministre de la Défense et député à l'Assemblée nationale.

La justice n'a pas encore communiqué sur les faits qui justifient la décision de mise sous mandat de dépôt. Ils avaient été arrêtés comme plusieurs autres autorités qui officiaient auprès du président déchu Mohamed Bazoum.

Le colonel-major Midou Guirey n'a pas été épargné

Dans la foulée des interpellations, le colonel-major Midou Guirey était aussi tombé dans les mains des militaires qui a pris le pouvoir. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Ouallam.

Midou Guirey était Haut commandant de la Garde nationale du Niger. Il avait succédé au colonel Sidi Mahamadou, qui occupait le poste depuis 2004.

Le moins qu'on puisse dire actuellement, c'est que les collaborateurs de Mohamed Bazoum sont en grande difficulté et sous pression avec la junte.