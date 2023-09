Côte d’Ivoire : Gbagbo et le PPA-CI dressent le bilan des élections locales

Laurent Gbagbo et son parti politique se préparent à dresser le bilan des élections locales du samedi 2 septembre 2023. Le président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) convoque plusieurs cadres de sa formation politique pour une session extraordinaire le samedi 30 septembre 2023.

Côte d’Ivoire-PPA-CI : Gbagbo convoque des cadres du parti

Après les élections municipales et régionales, l’heure est désormais au bilan au PPA-CI. Le parti fondé par Laurent Gbagbo semble vouloir tirer les leçons de sa débâcle aux élections locales. Pour ce faire, l’ancien président ivoirien convoque des cadres du parti en vue d’une session extraordinaire le samedi 30 septembre 2023, apprend-on dans un communiqué émanant de son directeur de cabinet, Acka Emmanuel.

Ainsi, le président exécutif, les vice-présidents exécutifs, le secrétaire général, les présidents et responsables des commissions en charge des élections et applications numériques, de la communication, des finances, du protocole et de la logistique, mais aussi les secrétaires généraux adjoints, les coordinateurs de district et régionaux, les secrétaires nationaux techniques.

Par ailleurs, la note indique que la rencontre est élargie au Conseil stratégique politique, la présidente de la Ligue des jeunes, la présidente de la ligue des femmes et autres. Les maires élus et tous les candidats désignés par le parti sont également attendus.