Mali : discours du Ministre Abdoulaye Diop à la 4è réunion ministérielle à New York

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop a assisté le vendredi 22 septembre 2023 à New York, à la quatrième réunion ministérielle du Groupe des amis pour la défense de la Charte. Au cours de cette réunion du Groupe consacré à la défense des principes et objectifs de la charte des Nations unies, le Ministre a prononcé un discours. Voici l'intégralité du discours prononcé.

« Je voudrais tout d’abord reconnaître et saluer le leadership de la République Bolivarienne du Venezuela à la tête du Groupe des amis pour la défense de la Charte. La délégation du Mali assure la Présidence vénézuélienne de son plein soutien.

Je tiens ensuite à adresser les vifs remerciements du Gouvernement du Mali à l’ensemble des Etats membres du Groupe pour, non seulement, la suite favorable réservée à la demande d’adhésion du Mali mais aussi pour l’accueil particulièrement chaleureux ayant marqué la cérémonie d’adhésion.

Comme vous le savez, le Gouvernement du Mali a adhéré à ce Groupe, car il partage les mêmes valeurs et les mêmes principes que vos pays respectifs, à savoir la défense des principes et des buts contenus dans la Charte des Nations Unies.

Ces valeurs et ces principes sont fortement menacés et avec lui notre cadre commun du multilatéralisme, à travers notamment la multiplication des mesures unilatérales portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Etats, ainsi que les violations répétées du droit international. La confiance se trouve donc fortement entamée entre les Etats membres.

Le Mali fait partie d’une région, le Sahel, qui a été déstabilisée par l’intervention militaire de l’Otan en Libye en 2011. Depuis, le Sahel continue de compter ses millions de morts, de réfugiés, de déplacés internes et ses innombrables destructions matérielles. Cette guerre en Libye est à l’origine du terrorisme et de l’extrémisme violent, des violations des droits de l’homme que les auteurs de la déstabilisation de la Libye disent paradoxalement défendre. Cette intervention militaire de l’Otan en Libye est aussi à la base des coups d’Etat dans la région, car l’insécurité créée et entretenue a généré un mécontentement et des contestations des régimes en place.

Nous souhaitons que le Groupe accorde une attention spécifique à la région du Sahel et à ses défis.

Dans cette perspective, le Mali reste ouvert à tous les partenariats respectueux de sa souveraineté, de ses choix de partenaires et des intérêts des populations maliennes.

Monsieur le Président,

Chers collègues,

Sous le leadership de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Gouvernement de la République du Mali a entamé de grandes réformes, notamment sécuritaires et institutionnelles.

Ces réformes ont, entre autres, permis de renforcer significativement les capacités des Forces armées et de sécurités maliennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d’adopter par référendum une nouvelle Constitution en vue de l’amélioration de la gouvernance du pays. Nous nous sommes engagés à organiser des élections générales en vue du retour à l’ordre constitutionnel.

Au plan sécuritaire et après avoir fait le constat de l’échec des forces internationales présentes au Mali, y compris la Minusma, le Gouvernement du Mali a demandé et obtenu du Conseil de sécurité le retrait de la Mission des Nations Unies, au plus tard le 31 décembre 2023. Les Autorités maliennes attachent un intérêt particulier au respect dudit calendrier et appellent les Nations Unies à son observation.

Au demeurant, le Gouvernement du Mali renouvelle sa gratitude à la Fédération de Russie pour son recours au veto contre le projet de résolution coprésenté par la France et les Emirats Arabes Unis et visant à renouveler le régime de sanctions concernant le Mali. Ce régime de sanctions ne jouissait plus du soutien de mon Gouvernement, car devenu un instrument politique de déstabilisation et un moyen de pression au service de puissances hostiles aux choix souverains de mon pays.

Je remercie également l’ensemble des pays amis pour leur soutien, notamment la République Populaire de Chine, la République Bolivarienne du Venezuela et la République Populaire Démocratique de Corée, lors des examens de cette question devant le Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale. Le Gouvernement de la République du Mali entend jouer un rôle positif au sein du Groupe des amis pour la défense de la Charte. Je vous remercie de votre aimable attention ».