Média : Canal + en difficulté au Cameroun, ce qui a tout provoqué

La chaine Canal Plus Elles est indésirable au Cameroun. Selon une note du Conseil national de la communication (CNC), il a été demandé la suspension sans délai et jusqu'à nouvel ordre de ce média appartenant au groupe Canal Plus International.

Cameroun : Ce qui est reproché à la chaine Canal + Elles

Le communiqué du Conseil national de la communication est sans équivoque. Les autorités camerounaises ont demandé à l’opérateur de télédistribution Canal Plus International de suspendre sans délai et jusqu'à nouvel ordre la diffusion au Cameroun de la chaine Canal + Elles.

En effet, le Conseil national de la communication fait savoir que depuis un moment, il constate la récurrence de la diffusion dans certaines chaines du bouquet Canal Plus International des programmes véhiculant des pratiques obscènes à tendance homosexuelle et portant atteinte aux lois et valeurs de la République camerounaise.

"Après une première mise en garde inscrite dans un communiqué du 12 juin 2023, le Conseil a entamé des concertations avec les responsables du groupe Canal Plus International aux fins de solutions appropriées", poursuit le communiqué.

Cependant, précise le CNC, malgré la mise en garde, la pratique s’est poursuivie, notamment sur la chaine Canal + Elles.