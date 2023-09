Bénin : des stations-service fermées et les gérants mis sous convocation au Bénin

Plusieurs stations-service ont été mises sous scellé dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Cela fait suite à la descente inopinée de l’Agence nationale de contrôle des normes et de la métrologie - ANM, mardi 19 Septembre dans certains quartiers de la ville d'Abomey-Calavi.

Plusieurs Stations-service mis sous scellé, les gérants sous convocation au Bénin

A l’issue de leur descente, les agents de l'ANM ont constaté plusieurs irrégularités au niveau de nombreuses pompes de station service dans la commune d'Abomey-Calavi. Ainsi, ils ont procédé à la mise sous scellé de ces stations-service pour non conformité.

En effet, il s'agit d'une opération autorisée par le directeur général de l’agence nationale de contrôle des normes et de la métrologie qui vise à amener les entreprises de produits pétroliers au respect des normes en vigueur. Car, à en croire le DG de cette structure responsable du contrôle des normes et de la métrologie, la lutte a commencé et va se poursuivre de manière à amener les sociétés de produits pétroliers à se mettre dans les rangs en respectant les normes prévues par lois de la république.

Faut-il le préciser, les responsables de l'ANM ont profité de cette opération pour rassurer les populations que toutes les mesures sont prises pour les protéger contre des structures qui utilisent des mesures non conformes dans l'optique de gruger leur clientèle.