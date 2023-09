Bénin : ouverture d'une enquête après l'incendie meurtrière de Sèmè

Ouverture d'une enquête après l'incendie survenu à Sèmè-Kraké, une localité située à quelques kilomètres de Cotonou. Le Procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo a fait un premier point sur le drame qui s'est produit sur un site clandestin d'essence frelatée.

Bénin : ouverture d'une enquête après l'incendie de Sèmè-Kraké

C'est un drame national qui a frappé le Bénin ce samedi 23 septembre. Plus de 30 morts et au moins 20 blessés dans un incendie. Le drame a suscité la réaction des autorités gouvernementales et de la justice qui a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête.

Selon le Procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo, l'incendie "aurait été probablement déclenché lors du déchargement des sacs d'essence d'un véhicule de marque Nissan, immatriculé AR 1937 RB."

L'incendie a totalement consumé le magasin avec des dégâts humains et matériels considérables. A l'heure actuelle, le bilan provisoire fait état de 35 morts et se 20 blessés. Les blessés ont été conduits d'urgence à l'hôpital pour des soins adéquats.

Selon le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, les blessés sont âgés de 12 à 43 ans. Certains ont été touchés avec une brûlure de 100% de la surface corporelle.

Les membres du gouvernement dépêchés sur les lieux ont déploré ce qui est arrivé. Le Ministre de l'Economie et des Finances a rappelé que le commerce de l'essence frelatée est une activité "dangereuse et illicite". Il a profité de l'occasion pour rappeler que ce secteur informel a besoin de réformes.

Une assistance psychosociale

En plus de la prise en charge des blessés, le gouvernement s'est organisé, à travers le Ministère des Affaires sociales, pour offrir une assistance psychosociale aux victimes et à leurs parents.

Selon la Ministre des Affaires sociales, Véronique Tognofodé, une équipe d'assistants sociaux a été mobilisée pour accompagner les familles et les victimes.