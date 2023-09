Éducation : la Côte d'Ivoire renforce sa collaboration avec l'Inde

Renforcer le système éducatif invorien est l'un des préoccupations du gouvernement. Par le biais du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, le gouvernement souhaite renforcer sa collaboration dans le secteur de l’éducation et la formation professionnelle avec l'Inde. En effet, les mécanismes du développement de l'Inde ont contribué au développement de la nation ivoirienne.

Le ministre Koffi N'Guessan annonce une collaboration entre l'Inde dans le monde éducatif

Depuis quelques années, l'Inde ne cesse d'apporter son soutien à la côte d'Ivoire. En 2022, l'Inde a organisé deux stages pour 53 compatriotes de la côte d'Ivoire du 05 au 15 décembre 2022, de hauts cadres du pays. Il s'agit de 23 fonctionnaires, qui ont fait leur séjour à Indorre pour enrichir leur connaissance en matière de la bonne gouvernance. La deuxième occasion a été donnée aux enseignants de langue anglaise. Ainsi, ils ont bénéficié de cours de renforcement de capacités du 22 juillet au 18 août 2023. Ils sont d'une trente enseignants a séjourné à Hyderabad, dans l’État de Télangana.

Selon le ministre Koffi N'Guessan, ces deux groupes ont profiter par mal de cette opportunité pour le développement de la nation invorienne. « Les deux groupes ont pu réellement profiter de leur séjour en Inde pour, à la fois, apprendre et comprendre les mécanismes du succès extraordinaire de ce pays dans la quête de son développement », a t-il clarifié.

Par ailleurs, des innovations scientifiques et technologiques ont été relevées par le Ministre qui favorisent le changement qualitatif au niveau du pays. En réalité, l’Inde fait partie des pays les plus peuplés, avec 1,4 milliard d’habitants.

À en croire Moustapha Sylla, représentant des 23 fonctionnaires, la formation sur la bonne gouvernance a été très enrichissante et a permis aux uns et autres de maximiser ses capacités et de les renforcer davantage : « cette graduation nous offre des opportunités pour notre vie professionnelle ».

Adjoumani Kouassi, professeur en anglais, représentant des 30 enseignants, a donné aussi ses impressions au nom de ses collègues après la formation. « Nous avons suivi une formation intensive en anglais. Chaque jour a représenté une opportunité pour nous. Cette expérience continuera de guider nos carrières vers des sommets meilleurs », a-t-il clarifié.