Côte d’Ivoire : Les conditions de détention de Peter 007 dévoilées

Beaucoup de choses ont été racontées sur les conditions de détention à la MACA de Peter 007. Un blogueur ivoirien est allé la semaine dernière y faire un tour et il a pu s’enquérir de l’état de l’activiste emprisonné depuis décembre 2022.

Les détails sur les conditions de détention de Peter 007 dévoilées

L’activiste pro-Gbagbo, Pierre Assalé Niangoran, plus connu sous le pseudonyme de Peter 007, a été emprisonné depuis décembre 2022 à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA). Il été reproché à cet ancien partisan de l’ancien Président de la République de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, des propos virulents à l’endroit du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara et d’apologie à un coup d’Etat.

Depuis son incarcération à la MACA, des nouvelles qui y provenaient n’étaient pas reluisantes semble-t-il. Il se racontait sur les réseaux sociaux que les conditions de détention de l’ex-mari de l’influenceuse ivoirienne, Emmanuelle Kéïta n’étaient pas meilleures. Camille Makosso qui était même sur le plateau de l’émission ‘’Faha-Faha’’, a confondu les gens. Mais, cela n’a pas calmé les supputations des uns et des autres.

Cependant, les révélations du blogueur ivoirien, Louis-César Bancé vont éclairer la lanterne des sceptiques. Il s’est rendu à la MACA où il a pu constater de visu les conditions de détention de l’influenceur. “Lors de ma visite à la MACA en ce début de semaine, j’en ai profité pour avoir des informations sur le blogueur Peter 007. Trop de choses se racontaient à son sujet sur ses conditions de détention qui seraient exécrables. C’est d’ailleurs ce qui m’a poussé à avoir de ses nouvelles. De sources sûres, je peux vous affirmer que le cyberactiviste Peter 007 vit dans de très bonnes conditions et est en excellente santé. La seule ombre que mes sources évoquent, c’est le noircissement du teint de Peter, celui qu’on a connu comme un homme clair, même si selon certaines langues, il aurait eu recours à des produits pour se donner un éclat corporel. Bref. À la MACA, Peter 007 va très bien, et vit peut-être mieux que beaucoup d’entre vous qui me lisez’’, explique-t-il. Avec ces informations dévoilées, on sait à présent que l'influenceur se porte bien en prison.