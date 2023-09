RDC : Fally Ipupa culmine déjà avec son album ‘’Formule 7’’, plus 35 millions de streams sur Spotify

Fally Ipupa fait inévitablement la fierté de la musique congolaise dans le monde. Son dernier album ‘’Formule 7’’, se positionne déjà comme une œuvre planétaire. Il vient d’atteindre des millions d’écoutes sur la plateforme de téléchargement de musique Spotify.

Fally Ipupa fait une grosse performance sur Spotify avec son album ‘’Formule 7’’

L’artiste congolais, Fally Ipupa continue d’écrire les plus belles pages de la musique made in RDC et africaine à l’international. les différentes productions discographiques de Dicap la Merveille sont écoutées et beaucoup appréciées par les nombreux mélomanes disséminés à travers le monde. Les distinctions ne manquent pas aussi dans son tableau de chasse. Récemment, le chanteur congolais a remporté aux Etats-Unis deux trophées aux African Musik Magazine Awards 2023 (AFRIMMA).

Le dernier album de El Professor sorti en décembre 2022 ‘’Formule 7’’, vient de réussir une grosse performance sur la plateforme de téléchargement de musique, Spotify. Cette œuvre musicale de 32 titres est l’une des performances jamais égalées pour un album de Rumba produit et interprété dans le pays.

Sur cette production, deux titres se sont démarqués pour atteindre des milliers de streams sur Spotify. Il s’agit des chansons ‘’SL’’ et ‘’Mayday’’ qui ont respectivement culminé plus de 3 millions de streams et dépassé les 3 millions d’écoutes sur la plateforme. ‘’Formule 7’’, n’a pas encore un an et il triomphe déjà. Ce qui confirme le statut de tube incontournable.