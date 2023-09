Côte d'Ivoire : 10 000 visiteurs attendus au Salon des animaux de compagnie

La 3e édition du Salon des animaux de compagnie se tiendra du 3 au 4 mai 2024 à Ivoire Golf Club sous le thème "Nos animaux de compagnie, comment en prendre soin ?". Ce sont 10 000 visiteurs qui sont attendus à cet événement.

Salon des animaux de compagnie : Des innovations annoncées

Au cours de la cérémonie de lancement du Salon des animaux de compagnie (SAC) le mardi 26 septembre 2023, Dr Safiatou Koné, promotrice de l'événement, a situé les enjeux. Elle a fait remarquer que les animaux de compagnie occupent une place spéciale dans la vie de l'individu, car ils sont des compagnons fidèles, des confidents silencieux et ils apportent de la joie, du réconfort, de l'amour dans nos foyers. Et pour cela, ils méritent d’être célébrés.

C'est donc à juste titre que le Salon des animaux de compagnie se positionne comme un hommage à la diversité incroyable des animaux de compagnie, à savoir des chiens, des chats, des oiseaux, des reptiles, des petits rongeurs. "Chaque animal est unique, chaque animal a son propre charme, et chaque animal mérite notre amour et notre respect", a souligné Dr Safiatou Koné.

"Le SAC 2024 sera le lieu où vous pourrez découvrir les dernières tendances en matière de soins, de nutrition et d'équipement pour vos animaux de compagnie. Vous aurez également l'occasion de rencontrer des experts qui partageront leurs connaissances et leur passion pour les animaux. C'est aussi l’opportunité de sensibiliser sur l'importance de la protection des animaux et de promouvoir l'adoption responsable. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que tous les animaux de compagnie soient traités avec amour, respect et dignité", a-t-elle ajouté.

La 3e édition du salon réunira les animaux, les propriétaires ainsi que les professionnels du secteur que sont les vétérinaires, les maitres canins, les toiletteurs, les importateurs d’aliments et accessoires, les laboratoires pharmaceutiques, les éleveurs.

Pour sa part, Mme Fadiga Haïda, représentant Sidi Touré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, a estimé que le salon est une lucarne pour inculquer aux propriétaires d'animaux de compagnie le bien-être animal et le respect des cinq droits fondamentaux des animaux de compagnie, de former les propriétaires sur l'alimentation, l'éducation, l'habitat et la prise en charge des animaux.

Les organisateurs annoncent des innovations pour l'édition 2024 du SAC. D'abord le changement de site, du Palais de la culture Bernard Dadié à l'Ivoire Golf Club. Ce qui offre 3000 m2 de verdure représentant un espace dédié aux enfants. Il est aussi instauré une foire des animaux de compagnie. Le SAC attend 10 000 visiteurs. Par ailleurs, Légré David, patron de 247 Communication, a révélé que des personnes ayant dédié leur vie aux animaux de compagnie seront distinguées.