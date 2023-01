Sidi Touré équipe les services du Ministère des Ressources animales

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a offert à ses services, 15 véhicules de type 4X4, 239 motos et 21 ordinateurs.

Le ministre Sidi Touré ‘’gâte’’ ses collaborateurs

C’était en marge de la deuxième édition de la Conférence des services extérieurs du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques et de la présentation des vœux de ses collaborateurs. ‘’En ce début d’année, le gouvernement en dépit de la conjoncture internationale peu réluisante, a mobilisé quelques moyens pour mettre à votre disposition’’, a déclaré le ministre Sidi Touré. Il a remercié ses collaborateurs pour leurs chaleureux vœux à son égard. Il leur a souhaité en retour à chacun d’entre eux, ses vœux de bonne santé, de bonheur et de pleine réussite dans leurs activités. Non sans saluer leur excellente collaboration et leur entière disponibilité.

Par ailleurs, Sidi Touré a encouragé ses collaborateurs à renforcer davantage leurs capacités afin que le secteur privé joue pleinement son rôle dans le développement du secteur des ressources animales et halieutiques. A cet effet, il a exprimé ses remerciements à l’ordre des vétérinaires pour sa franche collaboration dans la lutte contre les maladies réémergentes et la sécurité sanitaire des aliments mis à la disposition des Ivoiriens.

Faut-il souligner, le ministre Sidi Touré et ses collaborateurs étaient réunis à Yamoussoukro les 19 et 20 janvier 2023 pour présenter le bilan des programmes d’activités 2022 et les perspectives 2023 de chaque unité administrative du ministère des Ressources animales et Halieutiques.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci avec Sercom