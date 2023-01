Cameroun : Martinez Zogo retrouvé sans vie, une enquête ouverte

Disparu depuis plusieurs jours, Martinez Zogo, chef de la chaine de radio Amplitude FM et animateur de l'émission Embouteillages a été retrouvé mort le dimanche 22 janvier 2023 non loin de la localité de Soa, une banlieue de Yaoundé. Les autorités du Cameroun ont annoncé l'ouverture d'une enquête "pour retrouver et traduire devant la justice, les auteurs de ce crime odieux".

Cameroun : Qui a tué Martinez Zogo ?

On apprend dans une note du ministère de la Communication que les enquêtes ouvertes pour faire la lumière sur la disparition de Martinez Zogo ont conduit à la découverte d'un corps sans vie et en état décomposition avancée le dimanche 22 janvier 2023 à Soa.

"Les vêtements trouvés sur le lieu de la macabre découverte ont été clairement reconnus par l'épouse de ce dernier, comme étant les siens", rapportent les autorités camerounaises. Le ministère de la Communication laisse entendre que le corps de Martinez Zogo a subi "d'importants sévices corporels". Une autopsie a été opérée pour l'identification du corps de l'ancien animateur.