Boycott des actions du PRADO: Sidi Touré donne raison à Rebecca Yao

Le ministre Sidi Touré vient de donner raison à Mme Rebecca Yao, cadre RHDP de Diabo, qui dénonçait récemment des actes de sabotage des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara (PRADO), dans la région.

Sidi Touré depuis Béoumi: « Tout près de nous à Diabo, il y a eu un engin de développement qui a été brûlé par des manipulations politiques du fait de certains hommes politiques »

Scène incroyable que celle qui s’est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche 7 mai 2022 à Diabo. L’un des engins affectés au chantier de bitumage de l'avenue « YEBOUE Lazare » de la ville, a été incendié par des individus non identifiés. Un incendie criminel qui pose un problème de civisme des populations de cette localité régulièrement en proie à des troubles socio-politiques. Mais pour Rebecca Yao, fille de la région et présidente de l’organisation "Diabo ville émergente", les populations ne sont pas à blâmer. Les premiers responsables de cette situation, étant, selon elle, les cadres ‘’qui passent leurs journées à salir le nom et le travail du Président Alassane Ouattara dans notre localité’’, en endoctrinant les populations.

« Et aujourd’hui, pour se donner bonne conscience, ils viennent crier au scandale. Je suis pantoise devant toute cette hypocrisie. Ces campagnes de boycott des actions du Président Alassane Ouattara dans la localité de Diabo, se font habituellement sous leur impulsion », a dénoncé la native de Diabo. Rebecca Yao a cité plusieurs actions de boycott dont entre autres le boycott en novembre 2018 du reprofilage des voies et la construction de ponts, initiés par le Ministre Amadou Koné, et la désobéissance civile contre l’élection présidentielle d’octobre 2020, marquée par l’incendie du poste de contrôle à l’entrée de la ville, la fermeture des bureaux de vote et le pillage du siège de la structure ‘’Diabo ville émergente’’.

Mme Yao a également confié que toutes ces actions de boycott et d’incitation à la révolte des populations, sont dirigées contre le Président Alassane Ouattara et contre elle puisque, dit-elle, elle est restée la seule RHDP originellement RDR de la localité, à s’afficher ouvertement pro-Ouattara lors du divorce en 2018 entre le PDCI et le RHDP. « Bizarrement, quand les transfuges du PDCI au RHDP sont apparus en 2020 et ont été promus à la tête du Parti à Diabo (règles de préférence oblige), ils sont devenus les meilleurs amis des cadres PDCI locaux qui boycottaient toutes mes actions de développement et de promotion des idéaux du Président Alassane Ouattara; Et moi je suis restée leur ennemie commune. Ces cadres du PDCI local ont même trouvé au candidat RHDP, une suppléante PDCI (responsable femmes PDCI) pour qu’ensemble, ils gagnent les législatives en mars 2021, là où aucun bureau de vote n’avait pu ouvrir quelques mois plus tôt aux présidentielles », a fustigé la présidente de l’organisation "Diabo ville émergente ».

"A Diabo, il y a eu un engin de développement qui a été brûlé"

Moins d’un mois après cette sortie qui a suscité une forte réaction chez ses adversaires politiques, le ministre Sidi Touré vient d’apporter de l’eau au moulin de Rebecca Yao. Vendredi 20 mai 2022, lors d’un hommage rendu aux victimes des affrontements intercommunautaires intervenus en 2019 dans la localité de Béoumi, Sidi Touré a mis en garde contre l’instrumentalisation des populations par des hommes politiques tapis dans l'ombre.

« Tout près de nous à Diabo, il y a eu un engin de développement qui a été brûlé par des manipulations politiques du fait de certains hommes politiques. Ici même à Béoumi, lorsqu’il s’est agi, par notre initiative, avec l’accord du Président Alassane Ouattara, de faire construire le collège d’Andokekrenou, il s’est trouvé des politiciens pour aller empêcher les machines de réaliser les travaux. Mais pour nous, c’est de la politique de développement que nous menons avec le Président de la République. Et aujourd’hui, ce collège est bientôt terminé et nous allons l’inaugurer. Chacun des cadres, par leurs actions, doivent développer Béoumi. C’est sur ce chantier qu’on attend chacun des cadres. Qu’est-ce que vous avez posé comme acte développement, de pompes amenées dans un village, de routes ouvertes, d’électricité, d’amélioration des conditions de vie des parents. C’est sur cela qu’on vous attend (…) Rappelez à l’ordre ceux qui viennent semer les graines de la haine. Nous ne voulons plus de haine ici. Nous nous sommes agenouillés ici devant les parents pour demander pardon, ils n’étaient pas là. Nous n’accepterons jamais que quelqu’un vienne semer la zizanie de nouveau à Béoumi. Nous voulons la paix, nous voulons la cohésion, nous voulons le développement. Nous n’accepterons plus de morts à Béoumi », a martelé Sidi Touré dont les propos sont rapportés par le site igbeke.