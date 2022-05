Conseil de l'Entente : Amon-Tanoh rencontre Robert Dussey

Le prochain Conseil des ministres du Conseil de l'Entente est prévu pour juillet 2022. En prélude à cet évènement, Marcel Amon-Tanoh, le secrétaire exécutif de l'organisation a échangé avec le Togolais Robert Dussey, le président du Conseil des ministres le lundi 23 mai.

Conseil de l'Entente : Amon Tanoh et Robert Dussey préparent le Conseil des ministres

Lundi 23 mai 2022, Marcel Amon-Tanoh a eu un échange avec Robert Dussey, le président du Conseil des ministres du Conseil de l'Etente. Le secrétaire exécutif du conseil et le ministre des Affaires étrangères du Togo ont parlé de l'organisation du prochain Conseil des ministres qui devrait se tenir à Abidjan en juillet prochain.

"A cette occasion, nous avons échangé sur les différents points du projet d’ordre du jour liés à la tenue de cet évènement important pour notre organisation commune", a confié l'ex-chef de la diplomatie ivoirienne sur son compte Twitter.

Le Conseil de l'Entente a été fondé le 29 mai 1959 sous l'impulsion de Félix Houphouët-Boigny, accompagné par Hamani Diori (Niger), Maurice Yaméogo (Haute-Volta), Hubert Manga (Dahomey). Il comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo.

Les objectifs assignés au conseil sont d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des États membres ; de promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre les États membres, sur la base de la fraternité et de la solidarité ; et de promouvoir l'intégration économique sous- régionale et le bien- être des populations.

Le Secrétariat exécutif est l'organe administratif permanent et opérationnel du Conseil de l'Entente. Il est orienté et supervisé dans son activité par trois organes. Notamment, la Conférence des chefs d'État et gouvernement (l'organe politique suprême), le Conseil des ministres (l'organe d'administration), le Comité des experts (l'organe technique du Conseil des ministres) et le Contrôle financier.