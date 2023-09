L’ex-directeur du Palais de la culture Bernard B Dadié, Sidiki Bakaba a perdu sa femme

L’ancien directeur du Palais de la culture Bernard B Dadié, Sidiki Bakaba est en pleurs. Sa femme Ayala Yvette Ben Guigui, n’est plus. La mauvaise nouvelle a été annoncée ce lundi 11 septembre par le fils Sundiata Bakaba sur les réseaux sociaux.

Sidiki Bakaba pleure sa femme

La santé de la femme de l’acteur et metteur en scène ivoirien, Sidiki Bakaba était très fragile il y a quelques années. L’ancien directeur du Palais de la culture Bernard B Dadié avait même appelé au secours dans une interview lorsque Ayala Yvette Ben Guigui, était hospitalisée à Paris. ‘’Celle que nous partons voir là a mis 10 ans de sa vie au service de la Côte d’Ivoire. Il sera injuste qu’elle meurt dans cette condition, sans assistance’’, racontait-il.

Malheureusement, elle n’a pas pu vaincre le mal qui la rongeait depuis des années et la grande faucheuse vient de la terrasser. La triste nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux ce lundi 11 septembre par l’un des fils du cinéaste ivoirien en la personne de Sundiata Bakaba. "Je me sens triste, je me sens reconnaissant de t'avoir...RIP maman Yvette Bakaba. Je t'aimerai toujours. Repose en Paix Maman. Gardez votre héritage vivant", écrit-il.

Qui est la femme de Sidiki Bakaba?

Septuagénaire, Ayala Yvette Ben Guigui, épouse Bakaba, française d’origine juive sépharade, est née à Oran en Algérie. C’est dans les années 1975 qu’elle fait la rencontre de Sidiki Bakaba qui était à l’époque jeune acteur ivoirien à Paris. Elle suit son mari en Côte d’Ivoire lorsque ce dernier est nommé en 2000 lorsque l’ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo accède à la magistrature suprême. "Lorsque j’ai été nommé DG du palais de la culture en janvier 2001 par décret présidentiel, elle a aussi été nommée conseillère à la Présidence de la République, détachée auprès du DG du palais de la culture comme directrice administrative", racontait-il. Elle était encore professeur psychiatre en ce moment à l’hôpital des enfants Paris Necker dans le 15ème arrondissement.