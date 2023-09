Côte d’Ivoire : Sery Dorcas ne regrette pas son divorce avec Didier Zokora

L’ancienne Miss 2005, Sery Dorcas est revenue sur son divorce qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive à l’époque avec l’ex-milieu de terrain ivoirien, Didier Zokora.

Sery Dorcas : ‘’La meilleure décision que j’ai prise dans ma vie, ça été d’être sortie d’un mariage’’

Sery Dorcas a eu une relation assez tumultueuse avec l’ex-international ivoirien, Didier Zokora dit Maestro. Lorsque l’occasion se présente à la Miss CI 2005 de parler de sa vie avec son ex-époux, elle se lâche sans faux-fuyant. Il y a peu, la businesswoman faisait cas de la voiture qu’on lui a arraché. Dans cette histoire scandaleuse, elle a accusé la mère de son ex-mari d’être à la base.

Cette femme qui est dans le domaine de la communication et de la beauté, ne veut vraiment pas passer sous silence son divorce avec Didier Zokora. Le mariage, qui est très important pour de nombreuses femmes qui pensent être épanouies, n’a été le cas pour Sery Dorcas. Les deux anciens tourtereaux étaient l’un des couples de peoples ivoiriens les plus célèbres de la Côte d’Ivoire à l’époque. Ils avaient scellé leur union en grande pompe à Istanbul en 2014 avant de se séparer en queue de poisson en 2018.

Dans une nouvelle interview ce week-end, l’ex-Miss CI 2005 a fait savoir que le mariage n’est pas pour elle une fin en soi. ‘’La meilleure décision que j’ai prise dans ma vie, ça été d’être sortie d’un mariage. Aujourd’hui, la société montre que le mariage est une fin en soi et qu’une femme ne peut être épanouie ou affranchie, si elle n’est pas mariée ce qui fait que des femmes se privent intérieurement de bonheur. Donc elles peuvent être mariées malheureuses mais restent parce qu’elles font attention à l'opinion publique et de la famille. Moi, être sortie de ce mariage à été pour moi, la plus grande décision’’, déclare-t-elle.