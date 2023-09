Showbiz : Aya Nakamura sous le charme de Fally Ipupa

La chanteuse française d’origine malienne, Aya Nakamura a une grande admiration pour un artiste africain. Il s’agit de Fally Ipupa avec lequel elle a collaboré dans le passé sur une chanson.

Aya Nakamura : ‘’Je l’aime artistiquement...’’

Aya Nakamura est la chanteuse française-malienne la plus écoutée dans le monde. Son dernier album baptisé ‘’DNK’’ a reçu un bel accueil de la part des mélomanes africains, français et même américains. Elle a plus réussi à faire une percée spectaculaire en Afrique grâce à sa collaboration musicale sur le titre ‘’Bad Boy’’, avec l’artiste rumba congolais, Fally Ipupa.

Et depuis ce featuring, les deux artistes n’ont pas encore réalisé une chanson ensemble. En effet, chacun a un emploi du temps très chargé, mais ils espèrent le dégager pour travailler à nouveau pour faire plaisir à leur fan respectif. ‘’On a parlé il y a quelques semaines. Je lui ai dit que je suis à fond dans l’organisation de mon festival. Lui aussi, il a un timing serré, il est vraiment partout. Il faudra qu’on trouve le temps de se revoir et de faire ça proprement’’, dit-elle.

Elle a fait savoir cela lors de son passage sur les antennes de la télévision francophone TV5 Monde pour une émission. Aya Nakamura n’a pas manqué également de manifester son admiration pour Dicap la Merveille lorsque la question lui a été posée. ‘’Il est tellement fort, Fally Ipupa. Je l’aime artistiquement trop. Il est vraiment trop fort’’, avance-t-elle.