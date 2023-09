Fally Ipupa triomphe aux AFRIMMA Awards 2023 aux Etats-Unis

Le chanteur congolais, Fally Ipupa a rendu fier toute l’Afrique au 10ème anniversaire des African Musik Magazine Awards (AFRIMMA) le dimanche 17 septembre aux Etats-Unis. Il a remporté deux prix qui lui permettent de s’imposer comme une valeure sûre de la musique africaine.

Fally Ipupa remporte deux trophées aux AFRIMMA Awards 2023 aux Etats-Unis

La prestigieuse cérémonie des African Musik Magazine Awards (AFRIMMA) s’est déroulée le dimanche 17 septembre au Meyerson Symphony Center de la ville de Dallas, dans l’État du Texas aux Etats-Unis. Elle était vraiment attendue par de nombreux mélomanes africains qui suivent les artistes de renom du continent. Cet événement majeur met également en lumière les artistes les plus talentueux et les plus influents de la scène musicale africaine.

Le bataillon d’artistes africains est venu du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, de l'Ouganda, du Mali, de l’Afrique du Sud, du Congo, etc. Parmi les chanteurs africains présents à l’édition 2023 des AFRIMMA marquant le 10ème anniversaire, Didi B, Josey, KS Bloom (Côte d’ivoire), Asake, Tiwa Savage, Ayra Starr (Nigéria), Fally Ipupa (RDC), étaient fortement attendus pour ramener ce serait-ce un prix au pays.

Mais, ce n’est pas une surprise puisque Fally Ipupa qui est un habitué de la cérémonie a décroché deux trophées. Il a d’abord remporté le prix du meilleur artiste Francophone, ainsi que la récompense suprême du ‘’Lifetime Achievement Award’’ pour l’ensemble de sa carrière. C’est le 14ème prix des AFRIMMA pour le chanteur congolais de 47 ans. Déjà en 2019 et 2021, Fally Ipupa était même devenu l’artiste le plus récompensé dans l’histoire des AFRIMMA. Avec ce palmarès hors normes, Dicap la Merveille s’impose indéniablement comme la plus grande fierté du continent africain. Il va célébré c’est sûr ses deux trophées avec son public au cours de sa tournée mondiale qui démarre bientôt intitulée ‘’’’Fally Ipupa world tour’’ (Partie 1).