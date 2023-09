Racket et extorsion de fonds dans l'armée : Téné Birahima Ouattara ordonne une enquête sur des unités d’élite

En Côte d'Ivoire, deux unités d’élite de l'armée sont visées par une enquête pour extorsion et racket. Selon Jeune Afrique, il s'agit de l’Unité de lutte contre la grande criminalité (ULGC) et l’Unité de lutte contre la criminalité transfrontalière (UCT).

Racket et extorsion de fonds : deux unités d’élite de l'armée ivoirienne sous le coup d’une enquête

Face aux soupçons qui pèsent sur ces deux unités d'élite de l'armée ivoirienne, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara a ordonné l’ouverture d’une enquête interne au sein des forces de sécurité. Elle fait suite à des plaintes d’hommes d’affaires ivoiriens et étrangers, en majorité libanais, maliens et burkinabé.

Selon Jeune Afrique, ceux-ci assurent avoir été victimes d’extorsion de plusieurs millions de F CFA par des officiers et sous-officiers des deux unités. "Des arrestations ont déjà lieu : plusieurs indicateurs libanais, qui collaboraient avec l’ULGC et l’UCT, ont en effet été interpellés sur la base d’enregistrements audio compromettants réalisés à leur insu. Leur anonymat a été préservé pour les besoins de l’enquête", écrit le média panafricain.

Selon le modius operendi, avec des mandats du procureur du pôle pénal économique et financier du tribunal de première instance d’Abidjan, ces officiers descendent chez leurs cibles pour réclamer de l'argent à défaut de les embarquer. Généralement issus de secteurs d’activité comme l’orpaillage, ces hommes d'affaires qui, intimidées, finissaient par leur remettre l’argent demandé en liquide.

Un homme d'affaires évalue à plus de 500 millions de F CFA, l'argent qui lui a été extorqué. Pour l'heure, les ministres de l'Intérieur et la sécurité publique, le Général Vagondo Diomandé et celui de la Défense suivent de près le dossier, précise la même source.