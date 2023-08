Didi B à la conquête des AFRIMMA 2023 de Dallas, aux États-Unis

Le rappeur ivoirien, Didi B est prêt à relever un grand défi vers la fin de cette année 2023. Après ses différents trophées glanés en 2022 et 2023 ainsi que son Disque d’Or, le jeune artiste part à la conquête de la prestigieuse cérémonie des African Musik Magazine Awards (AFRIMMA) le 17 septembre prochain à Dallas, aux États-Unis.

Didi B nominé aux AFRIMMA 2023 aux États-Unis

Le rappeur Didi B s’est imposé dans la sphère musicale ivoirienne et même africaine. Il est sans doute le fer de lance du Rap ivoire de ces dernières années. Ses différentes productions sont appréciées par de nombreux mélomanes de divers pays, ce qui a grandi sa visibilité sur le continent et en dehors. Sa musique est une donne de l’envergure au Rap ivoirien parce qu’il a su s’adapter aux sonorités actuelles pour créer un vrai cocktail musical unique.

En effet, depuis que le jeune Diyilem Bassa Zéréhoué, alias Didi B s’est lancé dans une carrière solo, il ne fait qu’enchaîner des performances avec ses œuvres discographiques. En janvier 2023, dans la capitale sénégalaise, le rappeur a raflé le prix de la meilleure chanson de l’année 2022 avec son titre ''Tala'', issu de son album ‘’Mojo trône II’’, aux All Africa Music Awards (AFRIMA), une cérémonie prestigieuse de distinction des artistes du continent.

Quelques mois plus tard, à Ouagadougou - au Burkina Faso, le chanteur ivoirien est auréolé du trophée du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest aux Kundé d'Or 2023. Bien avant, en novembre 2022, au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan, aux Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMUD), Didi B repart avec 4 trophées.

La cerise sur le gâteau viendra avec le Disque d’Or ivoirien qui lui a été décerné au parc des expositions d’Abidjan situé sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. C’était au mois de juillet dernier lors du concert des 03 mondes avec Serge Beynaud et le groupe Yodé et Siro.

Didi B à l’assaut des AFRIMMA 2023

Un autre challenge à relever pour le transfuge de Kiff No Beat aux États-Unis le 17 septembre prochain au Meyerson Symphony Center de la ville de Dallas, dans l’État du Texas. Didi B est parmi les artistes du continent africain qui ont été nominés à la célébration du 10e anniversaire des African Musik Magazine Awards (AFRIMMA). Le rappeur est logé dans la catégorie "Best male west Africa" (NDLR : meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest), aux côtés des artistes togolais Raphaël Santrinos, du ghanéens Black Sheriff et King Promise, des nigérians Adekunle Gold, bnxn, Omah Lay et Asake ainsi que du malien Tonton Pal. Avec sa belle santé musicale, les fans du rappeur ivoirien espèrent qu’il reviendra sur les bords de la lagune Ébrié avec une distinction.