Burkina Faso : Le rappeur ivoirien Didi B sur le toit de l'Afrique de l'ouest

Didi B a encore gravi les échelons au cours de la 21ème édition des Kundé d’Or au Burkina Faso. L’étoile montante du Rap ivoirien a remporté vendredi 12 mai, le trophée de meilleur artiste de l’Afrique de l’ouest.

Didi B remporte le Kundé du meilleur artiste d’Afrique de l’Ouest

Didi B ne fait qu’enchaîner les performances avec ses chansons depuis qu’il a décidé de se lancer dans une carrière solo.

Avec ses différents titres, le rappeur a conquis le cœur de milliers de mélomanes en Côte d’Ivoire, en Afrique et même ailleurs.

Si les différentes productions de l’artiste sont appréciées un peu partout, les distinctions suivent également.

Au dernier Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMUD), organisé en novembre 2022 au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan, Didi B a remporté à lui seul 4 trophées issus de différentes catégories à savoir les trophées du meilleur Meilleur feat Urban, meilleur Artiste Rap ivoire, meilleur groupe Rap Ivoire et celui du meilleur Hit de l’année.

Il a enchaîné avec une autre consécration en janvier dernier dans la capitale sénégalaise, Dakar.

Le jeune prodige du Rap ivoirien a raflé le trophée de la meilleur chanson de l’année 2022 avec son titre à succès ‘’Tala’’, à la 8ème édition de la cérémonie des All Africa Music Awards (AFRIMA).

Le transfuge du groupe de Rap, Kiff No Beat vient une fois de plus battre un nouveau record au Burkina Faso le vendredi 12 mai à la salle des Banquets de Ouaga 2000 lors de la 21ème édition des Kundé d’Or, une cérémonie qui décerne des prix aux meilleurs artistes musiciens burkinabè et africains chaque année à Ouagadougou au Burkina Faso.

Au pays des hommes intègres, le fils de Abou Bassa Bomou et de feu Péhoula Zéréhoué (tous les deux sont artiste et chorégraphe), a remporté le prix du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest.

Son prix a été réceptionné par son père. Didi B était en compétition dans la catégorie avec les nominés Roseline Layo (Côte d’Ivoire), Santrinos Raphaël (Togo), Sidiki Diabaté (Mali) et Toofan (Togo).