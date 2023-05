Municipales à Abobo-Koné Tehfour, candidat : "2023, ne sera pas 2018"

Candidat malheureux à Abobo aux élections municipales de 2018 à Abobo, Kone Tehfour a décidé de remettre le couvert. Le proche de Guillaume Kigbafori Soro a officiellement annoncé sa candidature. L’ancien adversaire de feu Hamed Bakayoko a clairement fait savoir que les réalités ont évolué.

Koné Tehfour depuis Abobo : "N’ayez pas peur"

C’est le cadre du stade de la SOGEFIHA qui a servi de cadre à l’annonce de la candidature de Koné Tehfour le samedi 13 mai 2023. Plusieurs couches de la population d’Abobo ont pris rendez-vous avec le soroiste à l’occasion de cette cérémonie organisée par le comité de soutien populaire.

Les populations d’Abobo ont tenu à mettre en exergue l’engagement de Koné Tehfour à leurs côtés dans les moments difficiles. Bédé Konan Henri, le président du comité d’organisation, a rappelé que le cadre de GPS (Générations et peuples solidaires) est un homme dévoué à la cause des jeunes, des femmes et des hommes.

"Koné Tehfour a parrainé des tournois de football. Il a fait des dons à des écoles de formation. Il a offert 7 000 bons de permis de conduire à des jeunes. L’honorable a permis o’opération de 1027 personnes atteintes de la hernie. Il ne faut oublier la réhabilitation de la bibliothèque du groupe scolaire école Nord", a-t-il déclaré.

Prenant la parole, Koné Tehfour à demandé à ses partisans de ne pas céder à la peur. " Quand je vous regarde, 2023 n’est pas 2018. Après l’élection de 2018, je suis allé en pèlerinage. J’étais dans le feu à l’image de l’or brut pour devenir un bijou. Lorsque j’étais en retraite à Yopougon, ça m’a fait du bien. L’épreuve que j’ai endurée m’à forgé le caractère. 2018 a été difficile, mais 2023 ne sera pas 2018", a lancé le candidat.

L’ancien pensionnaire du Lycée garçon de Bingerville a demandé à ses partisans de préparer leurs cartes d’électeurs parce que "l’heure de la victoire de la vérité sur le mensonge est arrivée". "2023 apportera la lumière sur Abobo. Il va se lever un nouveau jour sur Abobo", a-t-il clamé.

Il faut savoir que Koné Tehfour part aux élections municipales en tant qu’indépendant. "Je n’abandonnerai jamais la lutte aux côtés de Guillaume Soro. La reconnaissance envers lui veut que je dise ce qu’il a fait pour moi", a poursuivi Tehfour.

Le comité de soutien populaire est constitué de plusieurs membres de la société civile de la commune d’Abobo, rassemblés pour la victoire de Koné Tehfour aux élections municipales du 2 septembre 2023.