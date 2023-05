Côte d'Ivoire : Abobo accueille un centre dédié aux métiers du métro

La Côte d'Ivoire abritera dans les prochains jours un centre de formation dédié aux métiers du métro, informe N'guessan Koffi, à l'issue d'une rencontre avec la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan, le lundi 8 mai 2023. Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage indique que ledit centre sera construit dans la commune d'Abobo.

Côte d'Ivoire : Rencontre entre SICMA et le ministre de l'Enseignement technique

Une rencontre entre N'guessan Koffi et la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan (SICMA) a eu lieu le lundi 8 mai 2023. Elle intervenait dans le cadre du partenariat entre ladite entreprise et le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage en vue de la construction d'un centre de formation dédié aux métiers du métro.

Le ministre ivoirien a échangé avec Alexis Chaumet, du service économique régional de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et Guillaume Herry, le directeur de projet de la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan. Les échanges ont tourné autour du cahier des charges du projet de construction dans la commune d’Abobo d’un centre de formation dédié aux métiers du métro, des profils recherchés dans le cadre de la construction du métro d’Abidjan, de la révision des curricula de formation avec l’appui de l’Agence française de transport (AFT), du contenu des emplois retenus.

"Nous voulons au niveau du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, à travers nos centres, aider pour la construction du métro. Cela en conformité avec les exigences des entreprises engagées pour la réalisation de cet important ouvrage. Il s’agit également de former le personnel dédié à l’exploitation du métro. Le choix d’Abobo pour la construction du centre de formation dédié aux métiers du métro est judicieux, car c’est le point de départ du métro d’Abidjan", a dit N'guessan Koffi.