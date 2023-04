FEMUA 2023 : Les choses se précisent, le Togo à l’honneur pour cette 15ème édition

Les choses se précisent pour la 15ème édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) à Abidjan. Cette année, le Togo est le pays hôte. A’Salfo a animé une conférence de presse le mardi 11 avril dans le pays pour donner les raisons de ce choix.

A’Salfo, Commissaire général du FEMUA : "La Côte d’Ivoire est le pays où la diaspora togolaise est la plus représentée dans le monde’’

Plus qu’une semaine pour l’ouverture officielle de la 15ème édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) à Abidjan.

Le comité d’organisation piloté par A’Salfo est toujours à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand événement culturel de la sous-région et même d’Afrique.

Pour l’édition 2023 du FEMUA (du 25 au 30 avril prochain), le thème choisi est : ‘’Sécurité alimentaire et agriculture durable’’.

Avec plusieurs artistes venus de la France, de la RDC, du Cameroun, du Togo. Et évidemment une forte représentativité ivoirienne avec les artistes comme Didi B, Roselyne Layo, Safarel Obiang, Samy Succès et KS Bloom.

Comme les années précédentes, un pays africain est choisi pour être l’invité d’honneur. Cette année, après le Burkina-Faso, le Sénégal et la RDC, le FEMUA va se dérouler à l’INJS de Marcory à Abidjan et sur le site de l’ancien stade de Bouaké.

Le Togo, le pays du Président Faure Gnassingbé, est l’invité spécial. Ainsi, joignant l’acte à la parole, le commissariat général a fait le déplacement du Togo pour en informer la population et bien sûr les autorités du pays.

A cet effet, une conférence de presse a été animée le mardi 11 avril conjointement par A’Salfo et le Ministre togolais de la culture, Dr Kossi Gbenyo Lamadokou, à l’hôtel 2 février de Lomé.

‘’Je voudrais rassurer le public que le Togo est en train de tout mettre en œuvre pour saisir l’opportunité de cette vitrine internationale qu’est le FEMUA’’, a déclaré le Ministre de la culture togolaise.

Tout en précisant que l’occasion est donc donnée au pays de venir se ‘’vendre’’, mettre en avant ses atouts culinaires, culturels, touristiques, économiques, etc.

Le chanteur togolais, Santrinos Raphaël, parmi la pléiade d’artistes à l’affiche, viendra avec une forte délégation de chanteurs de son pays au FEMUA 15.

Quant à A’Salfo, il a dans un premier temps témoigné sa gratitude et ses remerciements au peuple togolais et aux autorités pour l’accueil à lui réservé avec sa délégation au pays.

Avant d’expliquer les raisons du choix cette année du Togo comme pays hôte. ‘’Le premier facteur, c’est le renforcement des liens d’amitié et de fraternité, qui lient le Togo et la Côte d’Ivoire depuis fort longtemps.

La Côte d’Ivoire est le pays où la diaspora togolaise est la plus représentée dans le monde. La deuxième raison est politique et aussi culturelle. C’est une raison liée à l’arrestation des soldats ivoiriens au Mali et il a fallu la médiation du Président de la République togolaise pour un dénouement de cette crise.

Les remerciements ont été faits de manière politique à l’endroit du Togo, mais nous avons aussi compris qu’avec la culture, le peuple ivoirien peut rendre cet hommage au président togolais.

C’est-à-dire, les Ivoiriens vont se réunir pour dire merci au président Faure, qui a œuvré et a mis toute sa stratégie et sa sagesse en marche pour la libération de nos soldats’’, dit-il.