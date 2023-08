Le Sulfureux Sean Strickland se livre sur le Camerounais Francis Ngannou

Francis Ngannou, surnommé "The Predator", est depuis longtemps reconnu comme l'un des combattants les plus redoutables de l'UFC. L'américain Sean Strickland a évoqué la force du Camerounais hors de l'octogone lors des combats officiels. Il s'est étendu sur ses séances d'entraînement en sparring où il s'est parfois mesuré à l'ancien protégé de Fernand Lopez, époux de la chanteuse Charlotte Dipanda, par ailleurs entraîneur principal et cofondateur du club MMA Factory des débuts de Francis Ngannou.

Sean Strickland, son profond respect pour Francis Ngannou

Sean Strickland, une étoile montante au sein de l'UFC, a eu l'opportunité de se mesurer à Francis Ngannou à plusieurs reprises lors de séances de sparring. Dans une interview sur le podcast de Joe Rogan, Strickland n'a pas mâché ses mots pour décrire son expérience avec le Camerounais. Malgré son franc-parler habituel, Strickland a témoigné d'un profond respect pour la puissance et la présence imposante de Ngannou.

Le récit de Strickland illustre à quel point l'entraînement avec Ngannou peut être intimidant. Avec sa stature imposante de 1m93 et 117 kilos, Ngannou incarne littéralement la terreur physique. Strickland a souligné que bien que les poids lourds soient généralement plus faciles à toucher et à éviter en sparring, ils ont le pouvoir de vous faire sentir comme si vous aviez été heurté par un camion si vous les laissez vous toucher. Strickland a même évoqué le contraste entre l'apparence intimidante de Ngannou et sa voix douce, comparant l'expérience à celle d'un enfant craignant d'être réprimandé par son père.

Ce n'est pas seulement la terreur physique qui caractérise les sparrings avec Francis Ngannou, mais aussi l'attitude déterminée de ce dernier à se préparer sérieusement pour ses combats. Son entraîneur, Eric Nicksick, a révélé que Strickland ne recule devant aucun défi lors des sessions de sparring et qu'il cherche à se rapprocher de "la peur de Dieu" à chaque échange avec Ngannou.

Eric Nicksick loue le courage de Strickland

Le courage de Strickland d'affronter régulièrement Ngannou en sparring témoigne de sa détermination à se mesurer aux meilleurs et à repousser ses propres limites. Cette expérience offre un aperçu de l'intensité et du dévouement nécessaires pour évoluer dans le monde exigeant des arts martiaux mixtes et de l'UFC en particulier.

En somme, le récit de Sean Strickland met en lumière la complexité de l'entraînement et des interactions entre les combattants de calibre mondial comme Francis Ngannou. Sa description dépeint un tableau fascinant de l'engagement, de la peur et du respect mutuel qui caractérisent les séances de sparring avec l'un des combattants les plus redoutés de l'UFC.