MMA: Un grand nom de l'UFC révèle un plan de Francis Ngannou

Alors que l’incertitude plane autour de son avenir à l’UFC, Francis Ngannou s’arme dans les coulisses pour revenir encore plus fort dans l’Octogone. Un personnage influent au sein de l’UFC vient de faire une révélation sur les prochains plans du Prédateur.

Un pactole de 30 millions de dollars pour Francis Ngannou ?

Le MMA n’a de cesse de se développer ces dernières années dans le monde et particulièrement en Afrique. Figure emblématique de cette discipline ces dernières années, Francis Ngannou doit sa crédibilité et sa popularité à sa capacité de résilience et d’applications sur l’Octogone. Admirable de combativité et de détermination, le natif de Batié a validé tout son talent en décrochant le sacre de champion du monde des poids lourds de l’UFC en janvier 2021 en s’offrant en finale Cyril Gane. Mais après cet exploit retentissant, le camerounais de 35 ans a traversé un troue d’air à cause d’une blessure au genou qui l’a éloigné de l’Octogone.

Malgré cette blessure, il travaille dur et ardemment dans les coulisses pour retrouver ses sensations mais on ignore encore quand est-ce qu’il sera prêt de nouveau pour combattre. Bien qu’il y ait une incertitude quant à la date de son retour sur la scène, le Prédateur est déjà convié par plusieurs grands noms du MMA pour un futur combat. Récemment, l’américain Jon Jones a manifesté son désir de le défier bientôt. S’il n’est pas contre cette confrontation, Francis Ngannou a néanmoins un autre plan en tête, selon Henry Cejudo. Ce dernier croit savoir que le Camerounais va d’abord faire son entrée dans la boxe et se faire des sous avant de revenir défier Jon Jones sur l’Octogone.

« Je pense que Francis Ngannou va d’abord aller récupérer un gros chèque en boxe. C’est son plan. Je veux dire, on parlerait ici d’un pactole de 30 millions de dollars. Ça n’a rien à voir avec le salaire qu’il reçoit en MMA, quel qu’il soit. Donc je pense qu’il va d’abord suivre cette trajectoire, puis après ça, éventuellement revenir à l’UFC et affronter Jon (Jones)", a-t-il déclaré.

Quand on sait que le champion des poids lourds de l’UFC a toujours manifesté son désir de faire la boxe un jour, cette thèse d’Henry Cejudo est plausible.