Côte d’Ivoire : Après son disque d’or, Didi B reçoit un gros cadeau

Le nom du rappeur Didi B est désormais inscrit sur la liste des artistes ivoiriens ayant reçu un disque d’or local. Il a reçu cette distinction le week-end dernier au Parc des expositions d’Abidjan à Port-Bouët. En tournée auprès de quelques personnalités ivoiriennes, il a reçu un terrain de 500 m2 avec ACD de la part du député-maire de Bingerville, sa commune d’enfance.

Après son disque d’or, Didi B récompensé par le maire de Bingerville

Didi B nage actuellement dans le bonheur. Le rappeur est entré dans l’histoire du rap made in Côte d’Ivoire depuis le week-end dernier. En effet, l’ancien membre de Kiff No Beat a reçu son tout premier disque d’or des mains de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remark sur la scène du Parc des expositions d’Abidjan à Port-Bouët. Le mari de Saraï d'Hologne participait avec d’autres artistes ivoiriens au spectacle dénommé ‘’Concert des 3 mondes’’.

Cette reconnaissance locale est l’énorme travail accompli par le chanteur avec son album ‘’History’’, qui a été vendu à plusieurs exemplaires de façon physique et sur les plateformes de téléchargement musical. Depuis quelques jours, Didi B a initié une petite tournée auprès de quelques personnalités ivoiriennes pour leur présenter sa distinction. Il a été reçu en grande pompe par le commissaire du QITAA, Ibrahim Fama Diabaté, par ailleurs directeur général de l’université Nord-Sud. Ce dernier est l’un des parrains du rappeur ivoirien.

Après lui, il était important pour le transfuge du groupe de rap Kiff No Beat d’aller à Bingerville. En effet, c’est dans cette commune que le chanteur a passé une grande partie de son enfance. “C’est ma façon à moi de dire merci à la population pour tout son soutien, car avant tout, je suis un enfant de Bingerville”, dit-il.

En compagnie de son père Abou Bomou, il a présenté son disque d’or au député-maire de Bingerville, Issouf Doumbia. Heureux de cette performance de Didi B, le premier magistrat de la commune lui a offert un terrain de 500 m2 avec ACD. Mojaveli est allé rendre visite au Président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo pour lui présenter son Disque d’Or. C’est sûr que d’autres célébrités ivoiriennes vont recevoir la visite de Didi B très bientôt.