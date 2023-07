Burkina Faso : Aïcha Trembler a des origines Baoulé en Côte d’Ivoire

Le nouveau buzz sur les réseaux sociaux est Aïcha Trembler. Cette jeune fille burkinabé, qui attire les internautes et même des entreprises dans son pays, a des origines ivoiriennes du côté de sa maman.

Aïcha Trembler a un côté ivoirien

Elle est la nouvelle sensation du moment sur les réseaux sociaux. Une vidéo, qui remonte à près de mois d’une jeune fille burkinabé en train de danser en remuant ses épaules avec frénésie, est depuis devenue virale sur la toile. Cette demoiselle identifiée par le prénom Aïcha et surnommée par les internautes Aïcha Trembler, doit son succès à un animateur de platine appelé DJ Domi. Il avait organisé une soirée bal poussière dans la localité de Bagassi, non loin de son village.

Depuis, Aïcha Trembler est invitée sur le plateau de plusieurs chaînes de télévision burkinabé. Par exemple, sur la chaîne nationale RTB, elle a participé à l’émission ‘’Apéro’’, avec DJ Domi et sur BF1 où au cours de l’émission ‘’Reem Wakato’’, Aïcha Trembler a gratifié le public d’une prestation avec DJ Domi. Le single tant attendu réalisé par DJ Domi et sous la houlette de l’artiste Imilo Lechanceux, est déjà disponible sur YouTube. Suite à ce succès, des entreprises burkinabés font la cour à Aïcha Trembler. D’ailleurs, elle a reçu plusieurs présents et des signatures de contrat sont même en négociation.

Le phénomène Aïcha Trembler qui s’est emparé de la toile fait déjà l’objet d’un challenge avec plusieurs célébrités africaines, voire même internationales. Sur les réseaux sociaux comme Facebook, on a aperçu les comédiens Willy Dumbo et Agalawal et sur Tik-Tok, les stars américaines Beyoncé et Rihanna sont entrées dans la danse.

Toutefois, cette jeune fille, dont on ignore pour le moment la vraie identité, a des origines ivoiriennes de son côté maternel. Selon le site ivoirien webmedias, Aïcha Trembler dont le père est effectivement burkinabé, est Baoulé de Bocanda, une ville du centre de la Côte d’Ivoire. Aïcha Trembler est annoncée à Abidjan pour être l’invitée d’une émission télé sur Life TV. Il faut savoir que ce sont les internautes ivoiriens qui ont rendu virale la vidéo de la danse d’Aïcha sur les réseaux sociaux.