Grand prix africain du manager citoyen : Des personnalités distinguées

La 8e édition du Grand prix africain du manager a eu lieu le vendredi 22 septembre 2023. À cette occasion, plusieurs personnalités ont été distinguées pour leurs actions menées en faveur de la communauté.

Grand prix africain du manager : Le mérite reconnu

Sylvain N'Guessan, le président de la structure promotrice, a livré l’objectif du grand prix. "Célébrer les acteurs qui se démarquent par la qualité de leur travail et l'impact de leurs initiatives sur la communauté est sans aucun doute le meilleur moyen pour créer une saine émulation et aussi, pour susciter des vocations chez les plus jeunes. C'est la raison pour laquelle cette cérémonie de distinction a été instituée depuis 2012. Il s'agit pour nous de reconnaître le mérite des personnalités qui excellent dans les arcanes du développement durable dans l'exercice de leurs missions. Le but ultime étant de faire en sorte que leurs exemples fassent tâche d'huile et montrer aux jeunes que c'est possible de bâtir une vie et de réussir en Afrique. Le Grand Prix Résilience et Durabilité est, également, un moyen pour endiguer l'immigration clandestine››, a t-il expliqué.

En outre, il a exhorté les lauréats à continuer à apporter leurs pierres à l'édification d'une Afrique résiliente et prospère. "Votre mérite et votre travail acharné pour la résilience de nos communautés sont reconnu aujourd'hui. LIFE BUILDERS vous exhorte à poursuivre sur votre lancée. Demeurez des lampes qui brillent pour montrer la voie du développement de l'Afrique. Notre continent compte sur vous pour réaliser son ambition légitime de développement. Vous symbolisez l'espoir pour des centaines de millions de jeunes. Continuez à bâtir et à travailler pour le progrès de nos communautés, de nos nations et de l'Afrique", les a-t-il invités.

Degboué Yao Euloge n'a pas caché sa fierté de recevoir le Grand prix africain du manager citoyen 2023. "J'adresse toute ma reconnaissance à Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis que je sois distingué aujourd'hui. Le secret de l'excellence, c'est le travail bien fait. C'est cette passion pour l'excellence et mon souci d'aider les autres à avancer dans la vie en donnant des emplois aux femmes et aux jeunes, qui me valent cette reconnaissance de l'Organisation Panafricaine Life Builders", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, l'entrepreneur ivoirien a levé le coin du voile sur la contribution de ses entreprises au succès de l'année de la jeunesse. "Au Collège Privé la Vision Future et à IPP SARL, nous adhérons, pleinement, à la décision du président de la République et de son gouvernement de consacrer cette année à la jeunesse. Nous faisons notre part pour aider les jeunes à se prendre en charge à travers nos enseignements. Tout comme les emplois que nous créons", a-t-il conclu.

L'édition 2023 du Grand Prix Résilience et Durabilité a reconnu le mérite de 8 personnalités. Il s'agit de Bamba Moussa, le PDG de Africa Mine et Abdallah Jichi, le Directeur général de ANF SARLU, respectivement lauréats du Grand Prix Africain de la meilleure entreprise minière et du Grand Prix Africain de l'entreprise innovante du secteur protection de l'environnement.

Yamoussa Coulibaly, le PDG de Chim-Inter et Degboué Yao Euloge, le fondateur du Collège privé la Vision Future ont reçu les trophées du Grand Prix Africain de la promotion de la jeunesse et du Grand Prix Africain du Manager Citoyen. Koblavi-Dibi Michel, le PCA de la Fédération des OPA de producteurs de la filière Hévéa de Côte d'Ivoire (FPH-CI) a été auréolé du Grand Prix Africain du secteur Agricole.