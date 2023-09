Togo - Assistance : le gouvernement au secours des sinistrés

Assister des personnes en difficulté fait partie des priorités du gouvernement togolais. Ainsi, le jeudi 28 septembre 2023 à Lomé, le ministre de la sécurité et de la protection civile, accompagné du ministre en charge des affaires sociales ont procédé à la cérémonie du lancement officiel des assistances humanitaires aux sinistrés du Grand Lomé. C'est un évènement qui a eu lieu au CEG de Baguida en présence des autorités locales et autres.

Togo : les sinistrés des inondations de la pluie du 12 juillet 2023 soulagés

En effet, plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie dont une délégation gouvernementale composée des ministres de la sécurité et de la protection civile et de la ministre de l’Action sociale de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation. Ces personnalités s'étaient rendus à Baguida pour apporter leur soutien aux sinistrés des inondations de la pluie du 12 juillet 2023.

Plusieurs ménages ont été mis à nu après la pluie du 12 juillet 2023 à Lomé. Ainsi, pour venir en aide à ces personnes, le gouvernement en commun accord avec l’OCDI Caritas Togo a mené une démarche significative. Des Kits d’assistance aux sinistrés ont été évalués à quatre-vingt millions de FCFA (80 000 000) dont onze (11) millions de FCFA.

Au total, 1040 ménages ont été touchés dans le Grand Lomé, après la pluie du 12 juillet 2023. Ils ont bénéficié des Kits alimentaires et non alimentaires, et d'une enveloppe financière. Par ailleurs, il faut notifier que cette distribution des kits a été faite sur six (6) autres localités, à savoir le foyer d’accueil de Baguida, le centre communautaire de Tokoin, le centre communautaire de Bè, la direction préfectorale de l’Action sociale, le centre de Logopé et le Terrain d’Agoè Zongo.