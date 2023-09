Togo - Éducation : les membres de l'ENEAS formés

Dans le but de redynamiser le secteur éducatif au Togo, une formation a été initiée à l'endroit des membres de l'ENEAS du 26 au 30 septembre 2023. C'est une formation encadrée par une équipe de la Banque mondiale en mission à Lomé, pour former les membres de l'Équipe Nationale d'Évaluation des Acquis Scolaires (ENEAS) sur l'outil d'observation des classes « Teach Primaire ».

Les membres de l'ENEAS outillés sur les bases des formations dispensées dans les écoles

En effet , cette mission est dirigée par Vania Salgado, économiste de l'éducation et formatrice certifiée, avec l'accompagnement de Akouvi Ometima Agbekoh, consultante en éducation. À cet effet, leur objectif lors de cette mission à Lomé, est de former quatre formateurs de l'ENEAS pour qu'ils puissent à leur tour former des observateurs ou enquêteurs sur l'outil d'observation Teach.

En outre, cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la sous- composante 1.1 « Amélioration de la formation des enseignants et du système de suivi » du Projet d'Amélioration de la Qualité et de l'Équité de l'Éducation de Base (PAQEEB) qui vise à renforcer le système de suivi des enseignants pour amélioration de la qualité de leurs prestations.

Par ailleurs, ces membres formés seront accompagnés pour un jour dans les situations de classe. Pour rappel, la formation des membres permettra d'observer près de 400 enseignants dans 200 écoles à la fin du mois d'octobre 2023. Une démarche qui analysera les effets de la formation dispensée aux enseignants pour une étude comparative entre les résultats des années précédentes.