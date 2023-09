Diplomatie: le Togo renforce ses liens coopératifs avec l'Inde

Le gouvernement togolais renforce de jour au lendemain ses relations diplomatiques. Encore de nouvelles collaborations pour la coopération parlementaire entre le Togo et l'Inde. En effet, la présidente de l’Assemblée nationale du Togo, Chantal Tségan, a ouvert la porte à une nouvelle collaboration diplomatique au Togo.

Diplomatie : le Togo renforce ses relations diplomatiques avec l'Inde

Une démarche qui a été effectuée et mise à terme par une audience entre l’ambassadeur indien, Sanjiv Tandon et la présidente de l'assemblée nationale Chantal Tségan. À cet effet, le but principal de cette séance, est de développer la coopération parlementaire entre les deux nations. En outre, au cours de cette rencontre, les échanges ont été assez sur le rôle du Parlement qui est un élément essentiel pour le développement de l'Inde. Pour rappel, il faut noter que le pouvoir exécutif en Inde est responsable devant le parlement, qui est élu par le peuple. C'est une responsabilité qui crée une dynamique fondamentale de reddition de comptes dans le système politique indien et donne une garantie au gouvernement.