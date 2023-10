Victime de racisme, la surprenante réaction de Brooke Bruk-Jackson (Miss Zimbabwe 2023)

L’élection de Miss Zimbabwe il y a quelques semaines a abouti à la consécration d'une descendante blanche, Brooke Bruk-Jackson comme la nouvelle reine du pays. Rapidement, une vague d’indignations a été constatée sur les réseaux sociaux.

Brooke Bruk-Jackson (Miss Zimbabwe 2023) victimes d'injures racistes

Il y a quelques semaines, le Zimbabwe, pays de l’Afrique australe, a organisé l’élection de la plus belle fille du pays. Parmi les douze jeunes filles qui étaient en lice, c’est la seule candidate blanche de 21 ans, Brooke Bruk-Jackson, qui a été élue Miss Zimbabwe. Son élection a rapidement suscité une forte controverse sur les réseaux sociaux en raison de sa couleur de peau.

Des internautes n’ont pas manqué de remettre en question la décision du jury. Des flots d’injures et de commentaires désobligeants ont fait remarquer qu’il est inacceptable et ridicule en 2023 de couronner la fille de colons blancs comme représentante d’un pays qui est majoritairement noir.

‘’Tellement décevant de voir ces colonisateurs représenter un pays africain’’, ‘’Mes ancêtres se rouleraient dans leurs tombes !!!!!’’, ‘’Toutes ces belles femmes mélanées et vous me dites que c’est une femme européenne qui a gagné un concours pour les noirs !!?’’, pouvait-on lire sur la toile.

Face à ses nombreuses critiques contre elle, la jeune étudiante qui poursuit des études à la British Academy of Fashion Design à Londres et à la Beauty Therapy Institute de Cape Town et mannequin a réagi en donnant son point de vue sur X (Twitter).

‘’J’ai gagné cette couronne pour notre beau pays, pour aimer et servir notre peuple, pour représenter le Zimbabwe à l’échelle internationale et pour montrer au monde le caractère unique du Zimbabwe et des Zimbabwéens’’, a-t-elle dit.

Puis la nouvelle Miss d’ajouter : ‘’La couleur de notre peau ne doit pas définir une personne ni avec qui chaque personne choisit de s’associer. Ensemble, nous sommes alignés, une belle espèce créée par Dieu.’’

Il faut savoir qu’en 2021 en Irlande, une Sud-africaine noire du nom de Pamela Uba, avait été sacrée Miss Irlande.