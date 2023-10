​UEMOA - 3ᵉ édition du Sika Invest Challenge: Ouagadougou remporte

Sika Invest Challenge, est un concours d’investissement en bourse réservé aux étudiants de l’UEMOA. La troisième édition a connu son épilogue le 30 septembre 2023 Ouagadougou. La salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire a servi de cadre à ce prestigieux événement. À l'occasion, plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie

Coucours Sika Invest Challenge: l’Université de Ouagadougou 3S remporté la compétition

L'université de Ouagadougou 3S a été qualifiée à la compétition du concours Sika invest challenge qui est à sa troisième édition. Une action très impressionnante qui donne gloire au peuple bukinabè. En effet, ce résultat spectaculaire a suscité une grande joie dans le rang des invités, notamment, les acteurs du marché financier régional. Ainsi, l'Université de Ouagadougou 3S du Burkina Faso a attiré l'attention du public à travers le fruit de leur action pour ce concours en garantissant que l’investissement en bourse peut apporter des revenus agréables.

« Comment vaincre la cherté de la vie » tel est le thème qui a fait l'objet de ce concours. Ainsi, objectif principal visé par ce thème est de montrer que l’investissement en bourse peut compenser la perte du pouvoir d’achat provoquer par l’augmentation des prix. En revanche, plusieurs valeurs ont été utilisées au cours de cette cérémonie. À titre illustratif, on peut citer NSIA Banque Côte d’Ivoire, Coris Bank International, Ecobank Côte d’Ivoire et SMB. De la même manière, plusieurs équipes ont participé à cette compétition. Au cours de la deuxième édition, l’INPHB de Yamoussoukro était à la tête. Il est classé à la troisième position cette fois ci et la quatrième place est revenue à l’ISM de Dakar.

Pour rappel, la compétition s’est déroulée sur deux semaines. Elle est également basé sur certains cours comme la finance de marché, des séances de coaching avec des professionnels et des défis pratiques pour renforcer les compétences des étudiants en finance. Des stages et contrats ont été donnés aux meilleurs étudiants par le Groupe Coris et SGI Sirius Côte d’Ivoire.