Burkina-Faso : Les VDP participent à la libération du territoire national

Dans le but de contribuer à la sécurité et à une paix durable au Burkina Faso, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) mènent des actions salutaires. En effet, ils oeuvrent efficacement pour éradiquer le terrorisme qui sévit dans le pays depuis quelques années.

Burkina Faso-Lutte contre le terrorisme : Plusieurs bases terroristes visées

En collaboration direct avec la police nationale, les VDP mènent avec détermination des missions pointues. Plusieurs bases terroristes ont été détruites dans le nord et centre-nord du pays. À titre illustratif, la semaine écoulée, les éléments d’une unité d’élite de la police nationale (GUMI) et les supplétifs de l’armée (VDP) sous couverture aérienne, ont mis hors état de nuire, près de vingtaine terroristes.

Les bases des terroristes ont été détruites à Kossouka et à Timnaoré (nord et centre-nord). «Dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national, une action combinée du groupement d’unités mobiles d’intervention (GUMI) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Tikaré, appuyée par des vecteurs aériens, a visé des bases terroristes dans les localités de Kossouka–Timnaoré, respectivement dans les provinces du Yatenga (région du nord) et du Bam (région du centre-nord)», c'est du moins ce qu'on peut lire dans un communiqué de l’armée transmis à l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Par ailleurs, cette opération, a «(...) permis de neutraliser plus d’une vingtaine de terroristes, de capturer certains et de détruire leurs lieux de refuge», précise le communiqué signé du chef d’Etat-Major général des armées, qui par la suite, «félicite l’unité mixte pour cette offensive victorieuse, encourage toutes les forces engagées à poursuivre avec abnégation leur mission de reconquête du territoire national». Il faut noter que ces différentes actions représentent les fruits de la détermination du pouvoir en place.