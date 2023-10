Niger : Mohamed Bazoum saisit le Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Mohamed Bazoum, président déchu du Niger, saisit le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et porte plainte auprès du tribunal de Niamey contre les putschistes.

Niger : Mohamed Bazoum porte plainte contre la junte au pouvoir

Après avoir saisi la cour de la justice de la Cédéao, le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, porte plainte contre les putschistes devant un tribunal de Niamey. Le successeur de Mahamadou Issoufou a également saisi le "groupe de travail sur la détention arbitraire" et le "comité des droits de l'homme" au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Par ailleurs, les avocats de Mohammed Bazoum annoncent aussi le dépôt d'une "plainte avec constitution de partie civile" pour "attentat et complot contre l'autorité de l'Etat" et "arrestations et séquestrations arbitraires" auprès du tribunal de grande instance de Niamey. "Il est impératif que Mohamed Bazoum" et sa famille "soient remis en liberté", insistent leurs avocats.

Plus de deux mois après le coup d'Etat, l’ancien président nigérien continue de tenir tête aux putschistes et refuse de démissionner. De son côté, le CNSP n’est pas disposé à négocier son retour au pouvoir.