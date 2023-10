France : Booba mis en examen pour cyberharcèlement

Le rappeur Booba fait l'objet d'une mise en examen pour cyberharcèlement, contre Magali Berdah qui a porté plainte contre lui à plusieurs reprises. Le Duc de Boulogne a rencontré ce lundi 02 octobre un juge d'instruction où il a été mis en examen.

Après ses attaques sur les réseaux sociaux, Booba mis en examen pour cyberharcèlement

Les nombreux détracteurs du rappeur français, Booba, vont sûrement se réjouir de cette nouvelle. De passage à Paris, le Duc de Boulogne s’est présenté devant un juge d’instruction de Paris ce lundi 02 octobre pour une plainte déposée contre lui par l’influenceuse, Magali Berdah pour cyberharcèlement. Et B20 a été mis en examen et placé sous le statut de témoin assisté des faits de menaces de mort et de recel.

Aux côtés d’un collectif ‘’d’aide aux victimes d’influenceurs’’, Elie Yaffa alias Booba s’est lancé depuis des mois dans une croisade contre ceux qu’il appelle les ‘’influvoleurs’’, dénonçant de multiples arnaques aux dépens des internautes qui suivent les influenceurs et les recommandations de ces derniers. Dans sa ligne de mire depuis mai 2022, la patronne de l’agence d’influenceurs Shauna Events, Magali Berdah, âgée de 41 ans, cible d’attaques personnelles et de vidéos non sourcées. Elle a porté plainte à plusieurs reprises.

C’est dans ce cadre que le rappeur de 46 ans a été interrogé ce lundi 02 octobre. Après son audition, Booba avait très vite publié sur ses réseaux sociaux. ‘’Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel de bien’’, relate-t-il. Et d’ajouter : ‘’Comme vous le voyez je suis en liberté, tout va bien. La piraterie n’est jamais finie’’.

Outre l'instruction visant Kopp, 28 personnes vont être jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime à l'encontre de Magali Berdah. Les audiences auront lieu le 27 novembre prochain, le 11 décembre prochain et le 24 janvier 2024. Ces 28 prévenus ont "des profils variés", avait souligné le ministère public, au moment de leur renvoi devant la justice.