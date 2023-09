Etats-Unis : L’influenceur Sebydaddy met en garde Booba

Les confrontations entre Booba et les influenceurs ne sont pas prêtes à s’arrêter. Un influenceur français qui vit aux Etats-Unis tient pour responsable la chute de ses revenus dans les placements de produits. Il a même mis en garde le Duc de Boulogne en affirmant qu’il ne pourra jamais le toucher aux États-Unis sous peine de perdre sa greencard et de ne plus jamais revoir ses enfants.

L'influenceur Sebydaddy menace Booba: ‘’Si il me touche, il quitte les Etats-Unis’’

Le rappeur français installé à Miami aux Etats-Unis, Booba, n’a jamais été tendre avec les influenceurs français. Ses attaques contre ces derniers a fait chuter de façon massive leur revenu au niveau des placements de produits commerciaux sur les réseaux sociaux. L’un des influenceurs français, Sebydaddy et ancienne star de téléréalité, qui vit aux Etats-Unis et dans la même ville que le Duc de Boulogne le désigne comme responsable de ses pertes financières avec des entreprises.

A plusieurs reprises à Miami, l’influenceur français s'est retrouvé en confrontation directe avec B20 au moment où il était en couple avec Léa Mary. Dans une interview avec le youtubeur Sam Zirah, Sebydaddy a indiqué qu’il connaît une descente aux enfers et s’est retourné aux aides gouvernementales françaises. ‘’Booba a vachement impacté l’image des influenceurs. Oui je tape dans les caisses d'allocations familiales (CAF), je touche le revenu de solidarité active (RSA). J’ai des business à côté (…) Je n’ai pas honte, je n’ai pas d’actualité. C’est 226 euros par mois’’, dit-il.

Au micro du journaliste, l’influenceur n’a pas caressé dans le sens du poil Booba. ‘’C’est quelqu’un qui est m*rt dans le game de la musique. Il a rempli le Stade de France factuellement avec des places gratuites qu’il a données à plein de monde (…) Booba a bradé la plupart de ses tickets (…) Il n’a jamais vécu dans une cité et la seule fois où il a été au Bois de Boulogne c’est pour aller faire de l’équitation avec son papa (…) Ce n’est pas un mec de quartier’’, souligne-t-il. Avant de mettre en garde Kopp s’il arrivait à lui porter main. ‘’Booba ne me touchera pas aux Etats-Unis (…) Il ne fera jamais rien parce qu’il va perdre sa greencard. Si Booba me touche, il quitte les Etats-Unis et ne voit plus jamais ses enfants de sa vie’’, lance-t-il. Le Duc de Boulogne qui n'a pas la langue dans la poche va sûrement répliquer à la sortie de Sebydaddy.