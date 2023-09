Cristiano Ronaldo à sa compagne : ‘’Le mariage n’est pas encore dans mes pensées immédiates’’

Les gens ont hâte de voir Cristiano Ronaldo conduire sa compagne Georgina Rodríguez jusqu’à l’autel après plus de sept ans de relation. Dans une explication, l’attaquant portugais a donné les raisons de ne pas être pressé à mettre la bague au doigt de Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo donne les raisons de ne pas épouser Georgina Rodríguez

Les rumeurs récurrentes de séparation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez avaient fait les choux gras des médias espagnols. Mais, le couple reste solide malgré des problèmes annoncés dans leur relation. L’international portugais qui a rencontré sa compagne en 2017, alors employée dans un magasin de luxe, est aujourd’hui l’heureux papa de six enfants avec elle.

Après plus de sept ans de relation, le mariage tarde arriver entre l’ancien attaquant de Manchester United et l’actrice hispano-argentine. Les spéculations qui ont alimenté les médias vont à dire que la mère du joueur s’y oppose. D’autres ont supposé que le footballeur n’était peut-être pas complètement satisfait de sa compagne.

A toutes ces suppositions, Georgina Rodríguez, est d’abord la première à réagir. Elle a fait savoir qu’elle a le désir d’épouser le joueur portugais de 38 ans, mais la dernière et seule décision revenait uniquement à son fiancé. A son tour, l’attaquant de l’Al-Nassr en Arabie Saoudite a donné les raisons pour lesquelles il n’a pas encore conduit l'actrice de 29 ans devant le Maire. ‘’Il est vrai que je veux épouser Geo. C’est prévu, mais ce n’est pas encore dans mes pensées immédiates. Peut-être à l’avenir, car elle le mérite. Mais pour le moment, ce n’est pas dans mes projets. Mais je veux vraiment me marier avec elle, je suis sûr à 1000 %. Cela pourrait être dans un mois, six mois ou un an. Mais nous finirons par nous marier’’, déclare-t-il.