Booba répond à Didi B : ‘’C’est un menteur…’’

Didi B a fait une sortie médiatique dans laquelle il s’est exprimé sur son clash avec Booba. Ce dernier a rapidement réagi avec une publication sur les réseaux sociaux.

Booba réagit à la sortie de Didi B

Didi B était il y a peu l’invité de l’émission ‘’Avant Première’’, sur Canal + Pop. Lors de l’interview avec la présentatrice et les chroniqueurs, le rappeur ivoirien s’est prononcé sur sa collaboration et les différends qui l’opposent à son mentor et patron du label 92i Africa, Booba. Dans ses propos, Diyilem a déclaré qu’il n’avait rien de grave entre lui le rappeur français. Le transfuge du groupe de Rap ivoirien, Kiff No Beat a fait savoir que Kopp a une manière de travailler qui est différente de lui.

En effet, l’interprète de la chanson ‘’Shogun’’, a précisé qu’il retient de sa collaboration avec le Duc de Boulogne les aspects positifs même si celle-ci est en train de prendre fin. ‘’Après tout, si nous ne nous entendons plus, il n’y a plus de raison de poursuivre’’, avait-il déclaré.

Le rappeur français basé aux Etats-Unis n’a pas mis du temps à réagir. Comme à ses habitudes, c’est sur la blogosphère qu’il a répondu à son poulain. ‘’Le menteur m’a unfollow et bloqué sur WhatsApp. Il dit que lui et son équipe ont fait un travail, mais ils ont obtenu quel résultat ? Zéro certification, les morceaux ne sont pas streamés, parce qu’ils enchaînent les sorties. Il n’a pas compris et il nous a envoyé ses avocats, mais il ne connait rien en droit, le pauvre. Didi B, tu vas voir’’, écrit-il.