Côte d’Ivoire : Didi B brise enfin le silence sur sa relation avec Booba

Le rappeur ivoirien, Didi B est en clash avec Booba. Au cours de l’émission ‘’Avant Première’’, sur Canal +, l’ancien membre de Kiff No Beat est sorti de sa réserve pour se prononcer dans l’affaire qui l’oppose à B20.

Didi B : ‘’Après tout, si nous ne nous entendons plus, il n’y a plus de raison de poursuivre’’

La relation entre les rappeurs Booba et Didi B n'est plus au beau fixe depuis quelque temps. Le patron de 92i Africa et son protégé ivoirien ne regardent plus dans la même direction. La collaboration qui avait bien débuté a pris un sacré coup avec les accusations de Kopp contre son poulain. En effet, Didi B a trahi la confiance du rappeur français en réalisant des featurings avec des artistes français qu’il n’affectionne pas du tout. Il s’agit de Dadju et Franglish.

Les choses ont pris une autre tournure sur les réseaux sociaux avec les déclarations des deux artistes. Didi B a même poussé le bouchon un peu plus loin en décidant de porter l’affaire devant les tribunaux. Agacé par ce différend avec Booba, Mojaveli est revenu sur sa collaboration sur Canal + dans l’émission ‘’Avant Première’’. ‘’Il ne se passe rien de grave, et comme vous le savez, je sais où je vais. Je n’ai pas vraiment envie de m’engager dans une direction qui ne me convient pas. Jusqu’à présent, mon équipe et moi avons accompli un travail formidable. Booba a sa propre manière de s’exprimer, principalement sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il aurait pu me contacter directement, mais il a choisi une approche différente’’, explique-t-il.

Cependant, en dépit de sa collaboration avec le Duc de Boulogne qui va prendre fin, Didi B retient de bons souvenirs de son partenariat avec lui. ‘’Je choisis de retenir les aspects positifs de notre collaboration, même si elle est en train de prendre fin. Après tout, si nous ne nous entendons plus, il n’y a plus de raison de poursuivre’’, déclare-t-il.