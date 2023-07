Booba n’est pas content de Didi B : Voici la raison

La belle alchimie musicale de Didi B avec le français Franglish n’est pas du goût de Booba. Ce dernier qui produit le rappeur lui a tiré les oreilles, parce qu’il n’est pas en symbiose avec l’artiste français.

Booba : ‘’Didi B, tu commences à faire de la grosse merde’’

Décidément, le rappeur français Booba est vraiment intraitable. A la tête de son propre label 92i, il garde un œil sur les collaborations musicales de ses poulains. Il ne faut pas oublier que le Duc est habitué à en découdre avec ses collègues artistes en leur lançant des invectives sur les réseaux sociaux. Après avoir élargi les tentacules de sa structure de production en Afrique avec 92i Africa, le rappeur a signé le prodige rappeur ivoirien Didi B.

Et depuis mai 2022, Booba est sur le projet de l’album de 16 titres du nouveau disque d’or ivoirien baptisé ‘’History’’. C’est l’occasion pour lui de mettre en lumière les artistes rappeurs du continent africain. Si Booba n’a pas réagi sur les trois featurings de son artiste avec SDM, Black K et Josey ainsi que son single ‘’Depuis que j’ai l’argent’’, en featuring avec Dadju, il a été très bavard sur la collaboration avec le rappeur français Franglish.

Booba n'apprécie pas du tout la collaboration de Didi B sur le titre ‘’S’envolement’’, sorti il y a peu avec le chanteur cité plus haut. En story sur son compte Instagram, le Duc de Boulogne a interpellé sèchement son poulain. ‘’Didi B, tu commences à faire de la grosse merde mon ami ! Dadju… Bon à la limite… mais Franglish… C’est quoi ta destination ? Économise toi un peu’’, a-t-il écrit. Dans une autre story, il tacle le chanteur TayC en le proposant également à son artiste en featuring. ‘’Didi B, tu veux pas feater avec lahuiss ? On a le contact et c’est très abordable’’, a ajouté l’ancien compagnond’Ali.

Pour rappel, en 2020, Booba avait clashé Franglish après que le jeune artiste lui avait envoyé une demande de prise de contact. En réalité, il semblerait que Kopp n’ait pas vraiment apprécié que Franglish ait collaboré avec Kaaris sur le remix de ‘’Mauvais garçon’’.